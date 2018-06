Zbrojaři vyhráli, glosovala svůj konec Šlechtová. Ministrem obrany bude exšéf vnitra Metnar

Dnes rano mi pan Babis sdelil, ze me nenavrhne do dalsi vlady. Dekuji vsem za podporu. Jsem rada, ze jsem na obrane neprisla o zdravy rozum. Vosich hnizd je tam spousta. Pro me vzdy zustane prioritou transparentnost a dodrzovani ceskych zakonu. Jsem hrda na vojaky.