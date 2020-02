Babiš Filipovi vysvětlí, že Havlíček dvě ministerstva zvládne. Názor nezměním, říká

Premiér Andrej Babiš (ANO) je připraven vysvětlit předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi svůj názor, že vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) může dlouhodobě řídit současně ministerstva průmyslu a obchodu i dopravy. Filip má proti trvalému setrvání Havlíčka na obou resortech výhrady, pohrozil kvůli tomu vládnímu ANO dohodovacím řízením. Babiš řekl, že debatu pokládá za zbytečnou a svůj názor nezmění.

Havlíček se ujal řízení ministerstva dopravy před týdnem. Funkci přidal k dosavadním postům vicepremiéra a ministra průmyslu. Podle Babiše má na ministerstvu dopravy za úkol především provést restrukturalizaci a "hledat synergie" s ministerstvem průmyslu. "Je to zbytečná debata, názor nezměním," řekl Babiš k tomu, zda by mohl později hledat jiného ministra dopravy.

Vojtěch Filip ve středu řekl, že pokud by mělo být řešení s Havlíčkem na dvou ministerstvech trvalé, KSČM by vyvolala s ANO dohodovací řízení. Z něj by vyplynulo, zda budou komunisté i nadále menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat. "Já nevím, co bychom tam dohadovali, je to moje rozhodnutí a moje kompetence, ale já to rád panu předsedovi vysvětlím, pokud mě osloví," řekl Babiš.

Šéf KSČM počítá se schůzkou i navzdory tomu, že Babiš řekl, že názor nezmění. "I přesto se s ním chci sejít," řekl Filip.

Předseda vlády je přesvědčen, že vedení ministerstva dopravy je především o vedení Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic či Českých drah. "Veškeré tyto firmy mají managementy, dozorčí rady, představenstva. Kdo řídil takové firmy, ví, že není tak složité tyto firmy řídit. Já jsem s nimi v kontaktu online, to není problém," řekl Babiš.