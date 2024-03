Babiš ukázal pravou tvář. Navíc na sebe prozradil zásadní slabinu, říká politolog

"Je to obrovská bota od Andreje Babiše. On je specialista na to, přijít s podobnými problémy, když se zdá, že opravdu vítězí na plné čáře. Nakolik to zůstane v pěně dní zapomenuto, nebo jestli toho dokáže konkurence nějak výrazně využít, to se teprve ukáže." říká politolog Ladislav Mrklas.

17:57 Spotlight News - Ladislav Mrklas. | Video: Oldřich Neumann

"Pirátům to může pomoci, Jan Lipavský je dneska osobou, která z velké části táhne pirátskou popularitu. Je to patrně jejich nejlépe fungující ministr, na kterého není velká kritika, myslím si, že naopak. Jednak funguje dobře, jednak dobře vystupuje a hlavně je reprezentantem toho, co si velká část pirátské voličské základny myslí. uvádí Mrklas.



Pusťte si epizodu také jako podcast: "Andrej Babiš si uvědomuje, že je to kredibilní osobnost Pirátů a snažil se jí zdiskreditovat. Myslím si, že tuhle možnost si tím úplně uzavřel a vlastně je to pro Babiše no-go zóna. Útočit na Lipavského už zkrátka nebude moct, protože si takhle hloupě vystřílel arzenál." doplňuje. Co na sebe Babiš omylem prozradil v uniklém e-mailu? Jak mu celá kauza uškodí nebo neuškodí u voličů? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v úvodním videu.