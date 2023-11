Babiš po obřím průšvihu ANO přišel s "geniální" výmluvou. A tvrdě narazil

"Skvělý primátor Pardubic. Do čeho se pustí, vždycky dotáhne do konce," popsal Andrej Babiš před více než rokem svého spolustraníka Martina Charváta. Po úterní razii na pardubickém magistrátu, kdy policie zadržela kromě dalších právě i exprimátora Pardubic, Babiš začal najednou o Charvátovi mluvit úplně jinak. Lidé na sítích si toho všimli a Babišovi to připomněli.

1:36 „Skvělý primátor Pardubic,“ řekl k Charvátovi před rokem Babiš. Nyní razantně otočil | Video: Aktuálně.cz

"Našeho kandidáta ze senátu Martina Charváta moc doporučuji," uvedl tenkrát šéf hnutí ANO na jednom ze svých videí. S Charvátem se dokonce nechal vyfotit na billboard, kde hlásal: "Pardubice řešíme přímo a hned. Martin má číslo na můj mobil." Teď ale od zadržených spolupracovníků distancoval a jejich pochybení svedl na jinou politickou stranu. "Naše velká chyba byla, že jsme neprověřovali tyhle ódéesáky, kteří nám nalezli do hnutí," prohlásil v týdnu pro Deník N. ANO se podle něj v roce 2013 dopustilo "infiltrace bývalých členů ODS". "ODS má korupci v DNA," přisadil si ještě Babiš. Jeho starší vyjádření na adresu Charváta i fotky s ním se vzápětí staly hitem sociálních sítí. “Martina Charváta moc doporučuji. Do čeho se pustí, vždycky dotáhne do konce,” Andrej Babiš 29. 9. 2022



Tohle video nám hezky zestárnulo a o schopnostech pana Charváta se přesvědčila kromě Babiše i NCOZ. To ticho od poskoků hnutí ANO teď bude ohlušující. pic.twitter.com/ISRApgHMDS — Martin Bartkovský (@bartkovskym) November 21, 2023 "ODS má korupci v DNA," řekl dnes k tomu, že Martin Charvát byl v minulosti členem ODS, expremiér Andrej Babiš.

Řečené ale samozřejmě neplatí pro členy Lepší vlády ANO, bývalé členy ODS, stínového ministra životního prostředí Richarda Brabce, stínovou ministryni vnitra Janu… — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) November 22, 2023 Předsednictvo ANO hned ve středu rozhodlo, že Charváta i Drenka z hnutí vyloučí. Zároveň ve své pardubické organizaci plánuje zajistit audit. Rozpuštění pardubické buňky tak, jako k tomu došlo například v roce 2020 u té brněnské kvůli kauze Stoka, Babiš neočekává. Moderátor jen zíral. Pekarová Adamová zaperlila ve studiu a spustila smršť reakcím (17. 11. 2023) 1:15 Pekarová Adamová zase "zaperlila". Válka přirovnala ke Karlu Schwarzenbergovi | Video: Aktuálně.cz/Česká televize

