Babiš se na sítích definitivně "odbrzdil". Padají intimnosti i otázky na Schillerovou

"Kolikrát měsíčně souložíte?" I na takové otázky od lidí nyní odpovídá šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš (ANO) na svých sociálních sítích. Na image lidového politika sází Babiš již mnoho let, teď ovšem bourá i poslední tabu. A evidentně v nastaveném kurzu hodlá pokračovat.

"Mě to strašně baví a říkám to týmu, že bychom to měli dělat častěji," říká šéf hnutí ANO na jednom ze svých instagramových příspěvků k dotazu, proč neodpovídá na otázky svých fanoušků častěji.

Všechny díly pořadu sledujte tady >>> Politické bizáry

Babiš se tak mimo to, jak hodnotí své ponožky, v poslední době vyjadřuje i k pikantnějším otázkám. Jako třeba k tomu, jestli má intimní vztah s kolegyní Alenou Schillerovou. "No, tak to jste mě pobavili, ale s paní Schillerovou mám čistě pracovní vztah a vykáme si," ubezpečuje své fanoušky šéf ANO na jednom ze svých videí.

Babišových bizarních odpovědí se sexuální tematikou si všimli i lidé na sociálních sítích. "Nevěřím, vy*ebává se všema," okomentoval Babišovu odpověď ohledně Schillerové na sociální síti X jeden z uživatelů. "Pusa říká ne, ale ten šibalský úškleb na konci říká jasné ano," dodal jiný komentující.

Fico tak silně nadbíhal Putinovi, až Rusko zareagovalo. O takovou pochvalu asi nestál