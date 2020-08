Policistům řekl, že dům zapálil. Mohlo jít o rodinné neshody, popsala požár svědkyně

Svědkyně tragického požáru v Bohumíně na Karvinsku, při němž zemřelo 11 lidí včetně tří dětí, novinářům řekla, že policie na místě zadržela jednoho muže. Tvrdil, že požár založil úmyslně. Žena popsala, že z oken skákali hořící lidé. Policejní mluvčí Tomáš Kužel následně novinářům potvrdil, že policie zadržela jednu osobu.

"Je to strašná tragédie a nechtěla bych, aby to někdo zažil. Viděla jsem pět lidí, jak vyskočilo z okna," uvedla Karin Šípková, která bydlí ve třetím patře domu, v němž hořelo. Řekla, že z místa utíkala i s malým vnukem.

Svědkyně řekla, že volala hasiče a zhruba do dvou minut na místo přijeli policisté. "Zatkli pána a ptali se ho, jestli on to zapálil, a on jim řekl úplně klidný: 'Ano, zapálil'," uvedla Šípková. Konkrétní důvod muž podle ní neřekl.

Začala jsem na něj křičet, že tady bydlí lidi a on si jen tak zapálí dům," řekla žena. Podle ní policie muže odvedla v poutech do auta.

"Proslýchá se tady, že to byly asi nějaké rodinné neshody, že se s nimi pohádal, a tím pádem to prý podpálil," doplnila Šípková. Dodala, že dům nebyl nijak problematický.

Na místě neštěstí byla kolem 21:00 stále řada hasičských i policejních vozů. Místo bylo obehnáno páskou. Místní lidé, kteří vyšetřování přihlíželi, jsou šokováni. Většinou hovořili o tragédii a spekulovali o tom, co se na místě stalo.