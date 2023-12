Pátrání v Klánovickém lese skončilo. Policie nenašla nic nebezpečného, místo hlídá

Policie stále pátrá po pachateli dvojnásobné vraždy, která se stala v pátek odpoledne v Klánovicích na okraji Prahy. Jeho dopadení je pro ni absolutní prioritou a dělá maximum pro to, aby pachatele vypátrala, napsal večer ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na síti X. Policie uvedla, že zatím nezná totožnost hledaného a současně odmítla názory, že identitu pachatele zná, ale tají ji.

Před pěti dny zatím neznámý pachatel zastřelil v Klánovickém lese dospělého a dítě, podle médií jsou oběťmi dvaatřicetiletý muž a jeho teprve dvouměsíční dcera.

"Vražda je vždycky otřesný čin, vražda dítěte se ale naprosto vzpírá pochopení. Rozumím tomu, že veřejnost je událostí v Klánovicích šokovaná a zneklidněná stejně jako já. Chci vás ujistit, že Policie ČR dělá maximum pro to, aby pachatele vypátrala," zdůraznil ministr vnitra.

Policisté uvedli, že při dvoudenním prohledávání Klánovického lesa nenašli nikoho, kdo by se tam skrýval a byl nebezpečný. Neobjevili ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko. Oznámili, že pátrací akci v lese ukončili. Oblast ale budou dál hlídat. Pachatele stále nedopadli. Policie zdůrazňuje, že na případ nasadila tým několika desítek těch nejzkušenějších kriminalistů.

Rakušan i mluvčí policejního prezidia ve středu uvedli, že pachatel je stále na svobodě. "Pachatel zatím nebyl dopaden a určitě je dobré být opatrnější. Pro policisty je jeho dopadení absolutní priorita, i proto jsou v rámci vyšetřování stále přítomni v Klánovickém lese a v okolí Klánovic. Prosím proto občany o pochopení," řekl Rakušan Deníku N. Vzhledem k pokračujícímu pátrání zatím podle něj není možné zveřejnit další podrobnosti.

Pátrání v Klánovickém lese

Stovky policistů z několika krajů včetně psovodů se psy či policistů na koních od úterního rána prohledávaly Klánovický les a hledaly podle vyjádření policie cokoli, co mohlo mít souvislost s páteční dvojnásobnou vraždou. "V tuto chvíli stále probíhá bezpečnostně-pátrací akce. Ta začala okolo 08:00 s tím, že se jí zúčastnilo na 250 policistů," řekl ve středu okolo 10:30 mluvčí policie Jan Rybanský.

Šlo o policisty z krajského ředitelství hlavního města a také z policejního prezídia a jsou to kolegové z místních oddělení, obvodních ředitelství, kolegové se psy a na koních a také jsme požádali o posily kolegy z Ústí nad Labem a Plzně,

Část lesa byla pro veřejnost kvůli policejní akci v úterý i dnes uzavřena. U vstupů do lesa hlídkovali policisté, kteří na to upozorňovali kolemjdoucí, okolím rovněž projížděly policejní vozy. "Do druhé části lesa je vstup volně přístupný. Prohledávaný úsek je uzavřen pro veškeré obyvatelstvo," uvedl dopoledne Rybanský. Obyvatele vyzval, aby do lesa nechodili a nenarušovali vyšetřování.

Starostka Klánovic Alena Kolovrátková odpoledne na facebooku městské části potvrdila, že dvoudenní akce v Klánovickém lese skončila a policie při ní nenašla nic a nikoho nebezpečného. "Naše městská část bude i nadále v pravidelném kontaktu s policií. Děkuji všem za spolupráci," sdělila.

Klánovický les je s rozlohou několik stovek hektarů nejrozsáhlejší souvislý lesní komplex na území hlavního města. Rozkládá se na východním okraji metropole v katastru Horních Počernic, Újezdu nad Lesy a Klánovic.

Mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala ve středu zopakoval, že přípravné trestní řízení je neveřejné. Kvůli tomu není možné podávat jakékoliv informace o provedených, prováděných ani plánovaných úkonech. "Pokud dojde k zásadnímu procesnímu vývoji věci, o kterém bude možné veřejnost informovat, poskytneme tyto informace veřejnosti. Vše však musí probíhat v souladu s trestními předpisy," zdůraznil.

Není tak podle Cimbaly například potvrdit ani vyvrátit opakující se dotaz, zda byl někdo zadržen. "Bude možné poskytnout až informaci vztahující se k procesnímu vývoji věci, například ve smyslu toho, že bylo sděleno obvinění či podán návrh na vazbu," uvedl.

Poznamenal, že na místě byla posílena bezpečnost tak, aby bylo možné bezprostřední ohrožení veřejnosti podstatně snížit či zcela vyloučit. "Lze konstatovat, že poznatky o bezprostředním ohrožení nyní dány nejsou," dodal a doporučil dodržovat "obvyklou obezřetnost".