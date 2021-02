Policisté podle kontroly nechybovali. O oslavách v teplickém hotelu nevěděli

Funkční období vedení a dalších orgánů hnutí ANO se prodlouží o rok do 17. února 2022. Delegáti o prodloužení mandátů rozhodli v hlasování takzvaně per rollam, tedy mimo zasedání. ČTK to dnes sdělil hlavní manažer ANO, poslanec Jan Richter. Republikový sněm se měl původně uskutečnit koncem ledna, odložen byl kvůli koronavirové pandemii. K prodloužení funkčního období vedení a dalších orgánů přistoupila v prosinci ze stejného důvodu též KDU-ČSL.