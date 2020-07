Policisté našli tělo vodáka, který na Moravě pod vlivem alkoholu vypadl z kanoe

Německá Lufthansa zruší 20 procent vedoucích pozic a 1000 míst v administrativě. Další oznámená úsporná opatření mají největší evropské letecké společnosti pomoci krýt výpadky příjmů způsobené koronavirovou krizí. Firma se zhruba 138 000 zaměstnanci to uvedla v úterý ve svém sdělení a dodala, že také na polovinu sníží investice do nových letadel - do roku 2023 si jich tedy pořídí nejvíce 80.

Akcionáři německé společnosti minulý měsíc schválili vládní záchranný balíček ve výši devíti miliard eur (240 miliard Kč), který měl aerolinkám pomoci vyhnout se bankrotu. První část státní podpory už firma obdržela minulý týden. Aerolinky se také již začátkem dubna rozhodly zeštíhlit letku a neobnovit aktivity nízkonákladové dceřiné společnosti Germanwings.

Lufthansa v úterý také uvedla, že se bude snažit co nejrychleji zredukovat vládní půjčky a kapitálové podíly, aby nemusela platit vyšší úroky. Zopakovala, že jí přebývá na 22 000 zaměstnanců, ale že se bude snažit vyhnout nucenému propouštění.