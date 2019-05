Policista v civilu se vyhne trestu za pokus o vybrání pokuty s majáky. Rezignoval

Cizinecká policie nepotrestá svého příslušníka, který začátkem března ve svém soukromém voze vybaveným majáky vybržďoval řidiče na severu Čech. Sám požádal o propuštění ze sboru ještě před tím, než mu mohl být uložen kázeňský trest.

Na vyvrcholení případu upozornil server Novinky.cz. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) rozhodla, že se policista zařazený na ředitelství cizinecké policie nedopustil žádného trestného činu. "Jeho jednání má však znaky kázeňského přestupku, a proto byl případ předán nadřízenému funkcionáři k projednání," řekla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Než k tomu však došlo, muž u policie skončil. "Policista si podal žádost o propuštění ze služebního poměru a na konci dubna odešel. V kázeňském řízení ho proto není možné řešit," doplnila mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

Muž se tak, kromě konce policejní kariéry, vyhne trestu za své podivné jednání, které zachytila kamera řidiče Jiřího Kopřivy. Toho se policista v civilu pokusil obrat o peníze.

Vše začalo policistovou údajně nebezpečnou jízdou a skončilo vybržďováním Kopřivova auta. "Řítil se ke mně snad stovkou. Ukázal jsem na něj, jestli je v pořádku, a v tu chvíli z ničeho nic spustil majáčky," uvedl Kopřiva. Celá situace mu přišla podezřelá, stejně jako podivně působící modré majáky, a tak se rozhodl nezastavit. Po chvíli mu však řidič fabie nebezpečným manévrem zatarasil cestu.

"Normálně mě vybrzdil. Nezbylo mi než zastavit. Přiskočil k mému autu, otevřel dveře a začal na mě řvát, že jsem ho nechtěl nechat předjet, že jsem udělal spoustu přestupků, že to budu mít neskutečně drahé a že mi na místě může sebrat řidičák," vyprávěl v březnu Kopřiva, kterému se celá situace nezdála a tak řidiči fabie odvětil, že se s ním nebude bavit, dokud mu neukáže služební odznak.

Na to se muž bez uniformy vrátil do svého vozu pro peněženku. "Ukazoval mi nějakou plastovou kartičku, jakože je od Policie ČR. Řekl jsem mu ale, že se mi nezdá jeho auto a už vůbec ne jeho vystupování a že tedy zavoláme jeho kolegy, ať počká na místě a že se domluvíme s nimi," řekl Kopřiva. Taková vyhlídka se ale policistovi v civilu nezdála a vrátil se do vozu.

Kopřiva se ho ještě pokusil zastavit a vystoupil ze svého vozu. "Ukazoval jsem mu, že mám v autě kameru, vše nahrávám a že to také zveřejním. On na to potom šlápl a odjel," uzavírá Kopřiva.