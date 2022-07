Policista s dezinformátorem útočí na kolegy. Na webu to sledují statisíce lidí

Už rok je policista Petr Bílý v pracovní neschopnosti. Přesto vystupuje v dezinformační internetové televizi KTV, s níž chodí na policejní služebny. Kanál provozuje muž v exekucích a od lidí za něj vybírá statisíce korun. Video, v němž Bílý obviňuje Česko z apartheidu neočkovaných, má milion zhlédnutí. Policie s ním vede kárné řízení, odznak má ale muž dál a navíc kandiduje ve volbách.

Na začátku června se v sídle karvinské policie odehrála nezvyklá situace. Podpraporčík Petr Bílý si na své kárné řízení přivedl jako zmocněnce dezinformátora Ivana Smetanu, který jednání v policejní kanceláři natáčel a živě vysílal. Vidělo ho více než sto tisíc sledujících internetového kanálu KTV, tedy lidí, od nichž Smetana na lživé vysílání získává příspěvky.

Zakladatel internetového kanálu čelí statisícovým exekucím a peníze inkasuje spolek, kterému předsedá. Na jeho účet exekutoři nemohou. V minulosti Smetana přiznal v rozhovoru pro Parlamentní listy, že v 90. letech figuroval jako bílý kůň v podvodech s lehkými topnými oleji. Ty Česko připravily o mnohamiliardové sumy na daních. Dezinformátorova televize má na Facebooku větší dosah než některá legitimní média.

Přenos z kárného řízení nashromáždil tisícovku komentářů, často útočících na policisty. "Měli by se přejmenovat, chrání zločineckou vládu!" uvedla například Jitka Chlupová. "Od roku 1991 jsou pro mne všichni policisté vlastizrádci, neochraňují lid Československé republiky," přisadila si Jiřina Vernerová. "Až se národ zvedne, na tu chátru klekne," napsala Ludmila Řeháková.

Rázným prohlášením lákal ke sledování i Smetana. "Teď uvidíte v přímém přenosu, jak policie dostane na frak. GIBS bych vyzval, aby už jel sem. Bude koho zatýkat," vybídl k akci Generální inspekci bezpečnostních sborů. S Bílým se shodli, že jde "o politickou frašku a zakázku z Prahy". Bílý kandiduje v podzimních komunálních volbách v Havířově, Smetana o sobě prohlašuje, že bude kandidovat na prezidenta.

Kárnému řízení přitom Bílý čelí kvůli účasti v jiném Smetanově vysílání z konce listopadu. "Jako policista jsem ze zákona musel konat," říká na něm s tím, že podal trestní oznámení za údajný apartheid a vydírání. Kvůli tomu, že vláda Andreje Babiše z ANO schválila opatření, dle nichž lidé neočkovaní proti covidu nemohli do hospod či ke kadeřníkovi.

V den, kdy Bílý opatření napadl, leželo v nemocnicích 6437 lidí s covidem a 947 z nich bylo v těžkém stavu. Začínal platit nouzový stav, hrozilo zahlcení nemocnic a riziko, že nakažení lidé budou umírat bez pomoci.

Moravskoslezská policie jednání Bílého komentovat odmítla s tím, že kárné řízení je neveřejné. "Pokud účastník sám veřejně sděluje informace z řízení, uvedené neovlivníme," prohlásila mluvčí Soňa Štětínská.

Výsledkem kárného řízení může být podle služebního zákona důtka, snížení platu, odvolání z pozice, nebo dokonce propuštění. Bílý v reakci na dotaz Aktuálně.cz odvysílal další živé prohlášení na KTV. Nabídl předložit důkazy o tom, že jeho řízení je zmanipulované. Jedině však v případě, pokud přijde redaktor do jeho živého vysílání.

Milion zhlédnutí a zájem proruských médií

Patnáctiminutový záznam kritiky protiepidemických opatření, kvůli kterému Bílý řízení čelí, má na sociálních sítích KTV milion zhlédnutí. Využila ho rovněž dezinformační scéna, s jejíž pomocí se podle české kontrarozvědky BIS snaží Rusko už dlouhodobě rozvrátit důvěru ve státní instituce.

"Přelomové! První statečný, čestný policista Petr Bílý si splnil povinnost a podal trestní oznámení na apartheid a diskriminaci!" ohlašoval například portál cz24, který vojenské zpravodajství po únorovém vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu zařadilo na seznam webů, které hybridně působí ve prospěch Moskvy.

Nadřízení naopak Bílého viní, že základní povinnosti neplnil. Natáčení s dezinformátorem se účastil v pracovní neschopnosti, ta mu trvá dodnes. V listopadu ho ale kontroloři na nahlášené adrese kolem poledne nenašli, nedozvonili se ani na druhé adrese. Zkontrolovat se jim ho tam povedlo až k večeru.

Vystoupením ve videu, kde Bílý obvinil vládu ze zločinů, se podle nadřízených zpronevěřil svému poslání i zákonům. "Je povinen zamezit střetu zájmů mezi služebními zájmy a zájmy osobními a ohrozit důvěru v nestranný výkon služby a i mimo službu se chovat tak, aby neohrozil dobré jméno policie," píše se v dokumentu, kterým policie kárné řízení spustila.

Smetana v něm podpraporčíka zastupuje i dále, řízení natáčí a vysílá. Policie ho sice upozornila, že to zákon zakazuje, kvůli mezeře v paragrafech mu však za to podle právníků nehrozí sankce. Smetana s Bílým navíc vyzývají další policisty, aby se postavili na jejich stranu.

Nynější vládu Petra Fialy z ODS obvinil Bílý z toho, že vydělením nového Útvaru proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě z Národní centrály proti organizovanému zločinu připravuje totalitu. "Proč otevřeně neřeknete, co chcete s lidmi hajícími svá práva udělat? Politické procesy a uranové doly? Nebo něco horšího, nikam jinam to nespěje totiž! My nejsme hloupí a líbit si to nenecháme!" vyhlašoval na Facebooku.

Šíří nedůvěru v policii, využívá ji k trestním oznámením

I Smetana, s nímž podpraporčík Bílý spolupracuje, na policii svým vysíláním opakovaně útočí. "O policii hlásá, že ji ovládl organizovaný zločin, že ho unesla a pokoušela se ho zabít. Zaměřil se i na boj proti pandemickým opatřením, mobilním sítím 5G, či ‘odhaloval’ chemtrails," připomněl analytik Roman Máca rozšířenou lež o kondenzačních stopách za letadly, která dle konspirátorů vypouštějí jedovaté chemikálie.

Bílému ale nevadí, že Smetana na jeho kolegy útočí. Podle něj říká pravdu. "Pokud by dělali vše, jak mají, tak se tady asi o napadání nebavíme," uvedl.

Smetana neváhá policii použít k podávání trestních oznámení na experty i novináře. Cílem jednoho z nich za údajnou pomluvu se stal i Máca. Podobně jako ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN.

Dezinformátor se rovněž prohlašuje za prezidentského kandidáta. "Tvrdí, že při minulých volbách byl jediným, který splnil podmínky kandidatury," popsal Máca, který se v Institutu pro politiku a společnost otázce dezinformací dlouhodobě věnuje.

Policista na neschopence kandiduje v Havířově

Řízení s Bílým ukončené není a podpraporčík se účastní dalších vystoupení v dezinformační televizi. Na Facebooku šíří konspirační teorii o chemtrails a v polovině července vyhlásil na KTV kandidaturu na havířovskou radnici. "Pokud se stane primátorem Havířova, máte jistotu, že bude konat dle zákona v zájmu občanů. Sám o sobě říká, že pokud uspěje, bude živě vysílat vše, co je možné," podpořil ho Smetana.

Policista si založil novou facebookovou stránku, je na ní vyfocený v bílé košili a vyjadřuje se třeba proti nynější energetické krizi. Tvrdí, že se snaží prosadit zákon na zastropování cen energií. Jejich růst podle něj vláda na ohrožení dodávek z Ruska a válku na Ukrajině jen svádí.

Podpraporčík nyní figuruje na kandidátce hnutí Havířov sobě, které ale jeho medailon ze svého webu stáhlo. Člen volebního štábu Libor Gavlas však pro Aktuálně.cz sdělil, že kárné řízení pro podezření z porušení povinnosti policisty jeho hnutí nevadí a do voleb s nimi Bílý jde. Jak vysoko na kandidátce bude, říct odmítl. "Je to naše interní věc," konstatoval. Hnutí kandiduje s heslem "Máme toho dost" a slibuje, že zamezí tomu, aby na radnici seděli lumpové.

Účast na demonstracích Chcípl pes

Bílý není jediným mužem s odznakem, který s dezinformační scénou spolupracuje. Začátkem letošního roku zahájila policie řízení s několika dalšími, kteří vystupovali na demonstracích proti covidovým opatřením pořádaným hnutím Chcípl pes. Policejní prezidium v tom ale širší trend nevidí.

"Evidujeme jednotky případů. Pokud se o takových situacích dozvíme, nadřízení s policisty zahajují kárná řízení," uvedla mluvčí Policejního prezidia Kateřina Rendlová. Zákon policistům zakazuje podporu politických subjektů, je ale obtížné jim dokázat, že účastí na demonstraci politiky podpořili.

Zaměřit se na dezinformace uvnitř policie neplánuje ani vnitro. "Nedá se mluvit o rozsáhlém problému, který by vyžadoval například osvětovou kampaň uvnitř sboru," řekl Aktuálně.cz ministr vnitra Rakušan s tím, že dezinformace vnímá jako celospolečenský problém. "Boj s nimi jsme vytyčili jako jednu z priorit vlády. Klíčová je mediální gramotnost a práce s informacemi, aby se všichni naučili informace si ověřovat a 'nenaskakovat' na vše, co si přečtou na internetu. To platí pro policisty stejně jako pro kohokoliv jiného," zdůraznil.

V březnu vláda jmenovala zmocněnce pro média Michala Klímu, který má boj proti dezinformacím na starosti. Ten ale dosud žádné konkrétní kroky neudělal. Kolik je v Česku příslušníků bezpečnostních složek, kteří věří dezinformacím a aktivně je šíří, nelze říct. Žádné statistiky neexistují.

