Policie smí nařídit smazat teroristický obsah z internetu, návrh vnitra jde do finále

Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana chystá obranu internetového prostředí před terorismem. Její nejdůležitější částí je, že policie může provozovatelům internetových stránek nařídit odstranění teroristického obsahu. Ve čtvrtek uplynula lhůta připomínkovému řízení, v němž dotčené instituce mohly uplatnit své podněty. Aktuálně.cz prostudovalo jejich závěry.

Tomáš Čermák během nejintenzivnějších období pandemie nemoci covid-19 pronásledoval lékaře, kteří doporučovali dodržovat restrikce a podstoupit očkování. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se na internetu opakovaně vyslovil na podporu režimu prezidenta Vladimira Putina. Jak už Aktuálně.cz dříve upozornilo, policie ho stíhá za podporu a propagaci terorismu.

"Je to pro všechny opravdové bojovníky, kteří se s tím nechtějí sr*t. My to potřebujeme vzít tvrdou cestou. Potřebujeme je vzít za držku. Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony," vyzval na Facebooku, aby s ním lidé povstali proti politikům, kteří schválili pandemický zákon.

Obdobné příspěvky by mohly začít v tuzemském internetovém prostředí začít mizet. Návrh ministerstva vnitra počítá s tím, že policie získá pravomoc k vydání příkazu o odstranění teroristického obsahu. Samo ministerstvo se bude moci podílet na jeho blokování v případě jeho šíření v zahraničí zdejším poskytovatelem. Český telekomunikační úřad má pak hrát klíčovou roli ve vymáhání opatření.

Preventivní zákon

"Některé nenávistné obsahy ve virtuálním prostoru nabývají teroristického charakteru. Jedná se o různé výzvy, manifesty, náborové kampaně, oslavné texty, legitimizaci již spáchaných teroristických skutků, návody k provedení teroristického útoku. Paleta teroristického obsahu se v průběhu času významně rozšiřuje," stojí v odůvodnění návrhu.

Předloha z dílny resortu ministra Víta Rakušana (STAN) vzešla z nařízení o potírání teroristického obsahu online od Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, které ho přijaly loni v dubnu. Je povinností členských států ho včlenit do svých právních předpisů. Vnitro připouští, že obsah teroristické povahy není v Česku vážnější hrozbou. Ale nový zákon vnímá jako možnost předejít zhoršení situace.

"Ve virtuálním prostředí se objevují manuály, jakým způsobem plánovat a provést teroristický útok, jakým způsobem se organizovat, jak šifrovat komunikaci či jak se bránit před prozrazením bezpečnostním složkám. Známé jsou i online výcvikové tábory zaměřené na vojenský výcvik v různých tematických oblastech. Zdokumentovány pak byly i online fundraisingové aktivity pro potřeby teroristů," píše vnitro.

Hodina na odstranění příspěvku

Podstata zákona spočívá tom, že když policie vyhodnotí nějaký obsah v digitálním prostředí coby teroristický, příslušnému provozovateli hostingových služeb nařídí ho smazat. Ten na to bude mít hodinu. Pokud se u provozovatele takový příspěvek objeví poprvé, policie ho na vydání restrikce musí upozornit 12 hodin předem. Pokud s ní nebude souhlasit, může se bránit žalobou. Ta ale nemá odkladný účinek.

Během opakovaných nouzových stavů kvůli zhoršující se pandemické situaci v digitálním prostoru výrazně narostl počet násilných příspěvků až teroristické povahy. Už loni na to zareagovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která na tuto problematiku vyčlenila zvláštní tým. K dispozici ke spolupráci jsou mu příslušné skupiny na krajských policejních ředitelstvích.

"V souvislosti s nouzovým stavem přibývá trestné činnosti, kterou lze kvalifikovat jako vyhrožování teroristickým útokem. To tu dříve nebylo. Jsou to výkřiky na internetu, kdo bude zabit, kdo bude ohrožen a jak bude dehonestován. Těchto kauz jsme loni zpracovali několik. Není tady předpoklad, že by v následujících letech došlo k jejich poklesu," uvedl tehdy šéf centrály Jiří Mazánek.

Je otázkou, zda by příkazy k odstranění teroristického obsahu vydával právě jeho útvar. Nicméně zvláštní zaměření NCOZ na teroristické zločiny by ministr Rakušan uvítal. "Kyberkriminalita je oblast, která musí mít své specializované pracoviště. Stejně tak se uvažuje o sekci terorismu. Chci slyšet, jakým způsobem se tato pracoviště v NCOZ zaměřená na zmíněné hrozby budou vyvíjet," řekl už dříve Aktuálně.cz.

Pokuta až 200 tisíc

Samo ministerstvo vnitra by podle návrhu získalo pravomoc posuzovat žádosti ostatních členských států Evropské unie, pokud v jejich internetovém prostředí šíří obsah teroristické povahy provozovatelé hostingových služeb se sídlem nebo právním zastoupením v Česku.

"Třetí funkcí je dlouhodobá práce s těmi poskytovateli hostingových služeb, kteří budou skutečně vystaveni teroristickému obsahu a budou povinni zavést účinná zvláštní opatření, aby výskyt teroristického obsahu v rámci svých hostingových služeb omezili," popisuje další význam předlohy důvodová zpráva ministerstva. Tento úkol bude plnit Český telekomunikační úřad.

Jeho úlohou bude dohlížet na to, zda se poskytovatelé dostatečně snaží předcházet tomu, aby se jejich prostřednictvím teroristický obsah šířil, případně taková opatření vymáhat. Za neodstranění příspěvku po nařízení od policie může úřad uložit pokutu 200 tisíc korun. Kvůli dlouhodobému ignorování opatření může sankce dosáhnout až čtyř procent celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb.

Zásah do svobody slova?

Tento čtvrtek se uzavřelo připomínkové řízení. Vyjádřilo se v něm přes dvacet institucí, mezi nimi Bezpečnostní informační služba, Nejvyšší státní zastupitelství, Nejvyšší soud či ministerstvo spravedlnosti. Nesouhlasné podněty vznesly tři - Úřad vlády, ministerstvo průmyslu a obchodu nebo právě telekomunikační úřad. Ten má nicméně jen podnět ke změně názvosloví v jednom paragrafu zákona.

Nejkritičtější je Úřad vlády. Poukazuje hlavně na to, zda nebudou internetoví provozovatelé vydáni napospas policii. "Máme pochybnosti, zda možnost bránit se (…) žalobou naplňuje zcela požadavky (nařízení EU) na účinné postupy pro výkon práva na soudní ochranu. Nezahrnují tyto požadavky právo na odkladný účinek, s ohledem na to, že se jedná o přímý zásah do základního lidského práva?" píše.

Navíc podle úřadu není v předloze jasně určeno, že ne každý obsah teroristického rázu podléhá pravomoci policie. Musí být v zákoně zřejmé, že "veřejně šířený materiál pro vzdělávací, žurnalistické, umělecké nebo výzkumné účely nebo pro účely předcházení terorismu (…), včetně materiálu, který je vyjádřením polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskusi, se za teroristický obsah nepovažuje."

Nyní je na ministerstvu vnitra, aby podněty vypořádalo. Následně přepracovaný návrh předloží Legislativní radě vlády. Po projednání se jím bude zabývat vláda, jež ho se svým souhlasným, neutrálním či nesouhlasným stanoviskem pošle do Poslanecké sněmovny. Poslanci by návrh měli projednat ještě letos. Podle prvních reakcí se očekává, že ho budou provázet diskuse o hranici svobody slova a jejím omezování.