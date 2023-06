Policie za covidu zasáhla do soukromí dvou milionů lidí, vnitro teď však odmítá trest

Ministerstvo vnitra podle zjištění Aktuálně.cz podalo žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů. Instituce pokutovala policii kvůli tomu, že během nejvážnější fáze pandemie nemoci covid-19 nezákonně vedla databázi lidí v karanténě a v izolaci. Podle úřadu tím nepřijatelně narušila soukromí občanů. Za policii odpovídá právě resort ministra Víta Rakušana (STAN). Ministerstvo s pokutou nesouhlasí.

Ředitel Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký letos 12. dubna definitivně rozhodl. Policie téměř rok nelegálně shromažďovala osobní údaje lidí, kteří byli kvůli kontaktu s infikovaným v karanténě nebo coby nakažení v izolaci. Byly jich přes dva miliony. Vnitru jako ministerstvu odpovědnému za policejní sbor proto nařídil zaplatit pokutu 975 tisíc korun.

Ministerstvo ji necelé tři týdny od pravomocného závěru ředitele Kauckého uhradilo. Jenže jak zjistila redakce, proti sankci se rozhodlo bránit. "Ministerstvo vnitra rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, se kterým nesouhlasí, napadlo žalobou," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí resortu Hana Malá.

Ministerstvo podáním k soudu usiluje o zrušení trestu. Žaloba je čerstvá, Městský soud v Praze ji přijal minulý pátek. Zabývat se jí bude senát soudce Ladislava Hejtmánka. Vzhledem k obvyklým lhůtám při vyřizování takových žalob lze očekávat vynesení rozsudku nejdříve v první půli příštího roku. Aktuálně.cz popisuje detaily sporu.

Osobní data se sbíhala na policejním prezidiu

Obratem po vyhlášení nouzového stavu vládou Andreje Babiše (ANO) kvůli propuknutí pandemie covidu v březnu 2020 dala tehdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová krajským stanicím úkol. Do kanceláře policejního prezidenta měly posílat osobní údaje lidí, kteří byli kvůli nemoci v karanténě nebo v izolaci.

Hygieny zpřístupňovaly policistům jméno, příjmení, datum narození či bydliště dotčených lidí. Rážová tím prý postupovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jejž měla na základě dat z hygieny vymáhat policie z důvodu "zajištění ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19".

Následovala dohoda policejního prezidia vedeného Janem Švejdarem s resortem zdravotnictví řízeným Janem Blatným (za ANO). Policie na jejím základě začala z obdržených údajů vytvářet vlastní databázi s názvem Karanténa, aby mohla namátkově kontrolovat dodržování karantény a izolace. Spustila ji v dubna 2021. A tím porušila zákon.

Mimořádný zásah do práv a svobod

"Plošné shromažďování údajů o všech osobách s nařízenou izolací, tedy údajů o zdravotním stavu, a jejich zařazování do evidence vedené policií, to vše konané preventivně, představuje překročení oprávnění policie pro nakládání s osobními údaji," zní jedna z klíčových vět rozhodnutí úřadu, jejž Aktuálně.cz získalo.

Sbor má přístup do registrů obyvatel, které spravují ministerstva vnitra, zdravotnictví či práce a sociálních věcí. Jenže údaje z nich může podle zákona o policii získat jen v případě prověřování konkrétního podezření na trestný čin. Vlastní databázi si vybudovat nesmí.

"Popsaným jednáním policie došlo k zásahu do práva 2 110 084 osob na to, aby osobní údaje o jejich zdravotním stavu nebyly shromažďovány mimo případy, kdy to zákon výslovně stanoví. Překročení těchto limitů je mimořádně významným zásahem do práv a svobod subjektů údajů," píše úřad.

Flagrantní porušení právního řádu

Policie se snažila prostřednictvím ministerstva vnitra přesvědčit Úřad pro ochranu osobních údajů, že zprovozněním databáze jen poskytovala součinnost ministerstvu zdravotnictví, a to na jeho žádost. Odpovědnosti za správu údajů se chtěla zbavit tvrzením, že byla jen prodlouženou rukou hygieniků a ministerstva.

Úřad tuto argumentaci odmítl. Do pravomocí resortu zdravotnictví ani hygieny nepatří stíhat delikt šíření nakažlivé nemoci, proto jim s tím policie nemohla pomáhat. "Policie skutečně jednala 'sama za sebe'. Údaje o zdravotním stavu osob přijímala a zpracovávala, přičemž sama o jejich předávání od samého počátku aktivně žádala," oponuje úřad.

Navíc pokud už začala databázi vytvářet, měla podle zákona o ochraně osobních údajů předem vypracovat analýzu prevence rizik neoprávněného zásahu do soukromí občanů a nechat ji schválit úřadem. Nic z toho neudělala.

"Ani mimořádné okolnosti vyplývající z pandemie nemohou kohokoli opravňovat k jednání flagrantně porušujícímu právní řád, a to v rozporu s veřejným zájmem na ochranu soukromí," napsal ředitel úřadu Kaucký do pravomocného rozhodnutí, jejž redakce získala.

Podle vnitra rozhodl úřad neférově

Ministerstvo vnitra jako potrestaný resort namítá, že Úřad pro ochranu osobních údajů nepostupoval podle správných předpisů. Situaci měl prý posoudit na základě evropské směrnice o ochraně osobních údajů, nikoliv, jak učinil, podle směrnice o zpracování osobních údajů pro účely vyšetřování trestných činů.

"Ministerstvo vnitra také namítá, že úřad porušil zásady rovnosti, předvídatelnosti a férovosti a postupoval nepřehledně až nesrozumitelně," dodal pro redakci mluvčí resortu Ondřej Krátoška. Jak Aktuálně.cz potvrdil mluvčí žalované instituce Milan Řepka, vnitro úřad o žalobě oficiálně neinformovalo.

Policie přestala aplikaci Karanténa využívat loni v březnu na základě rozhodnutí Ústředního krizového štábu. Vláda Petra Fialy (ODS) opatření proti šíření covidu dramaticky rozvolnila. "Ministerstvo zdravotnictví nepožadovalo další součinnost při kontrolách dodržování karantén a izolací. Všechny osobní údaje byly vymazány," řekl Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

VIDEO: Odposlouchávají nás sítě? Expertka vysvětluje známý hoax a proč na něm "něco je" (29. 3. 2023)