Minuty před útokem: Ozbrojený a nebezpečný, napsala policie v pátrání po podezřelém

V pátek dopoledne policie poprvé zevrubně popsala čtvrteční střelbu na pražské filozofické fakultě. Útočník zavraždil čtrnáct lidí a dalších pětadvacet zranil. Nakonec si vzal život sám. Klíčoví důstojníci pražského sboru popisovali průběh pátrání po střelci i následný zákrok proti němu. Deník Aktuálně.cz na základě informací policie podrobně zrekonstruoval okolnosti tragické události.

Ve čtvrtek dvě minuty po tři čtvrtě na jednu odpoledne našla policie v rodinném domě v obci Hostouň na Kladensku zavražděného muže. Byl to otec útočníka, který později zabíjel v hlavní budově pražské filozofické fakulty. Při ohledání místa činu policisté věděli, že útočník jede do Prahy. Sdělila jim to svědkyně, které se podezřelý svěřil, že si v hlavním městě vezme život.

"Z informací, co jsme měli, tedy že člověk, který chce spáchat sebevraždu, který jede do Prahy a který studuje na této fakultě, nebyla jediná informace, že by chtěl někomu ublížit," řekl k tomu vedoucí oddělení vražd pražské policie Aleš Strach.

Sbor však podle Stracha měl informaci, že je legálním držitelem několika zbraní. Odpovídá to základnímu popisu pachatele, jejž policie v rámci celostátního pátrání vydala ve 13:15. Byla v něm poznámka, že je ozbrojený a nebezpečný. Že má k dispozici osm zbraní včetně dvou dlouhých, zjistila policie jeho lustrací v systému po nálezu mrtvého otce v hostouňském domě.

Hlídka se od hlavní budovy fakulty stáhla

Tři minuty před půl druhou se pozornost sboru stočila k filozofické fakultě. Policisté získali informaci, že tam střelec studuje. Za chvíli přišla další indicie. "Ve 13:49 máme poznatek, že by se osoba mohla nacházet v ulici Celetná, okamžitě jsou aktivizované všechny síly do tohoto místa," uvedl náměstek pro pražskou kriminální policii Václav Motyka.

V Celetné ulici se nachází jedna z několika budov fakulty a právě tam měl mít útočník od dvou hodin přednášku. Ve stejnou chvíli už se nějakou dobu preventivně pohybuje dvoučlenná policejní hlídka také v hlavní budově filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Po zprávě o podezření na aktuální pobyt pachatele v Celetné se však stahuje pryč.

"To setření hlídka na místě udělala, nezískali jsme žádné indicie. Pořád jsme pracoval s verzí, že chce spáchat sebevraždu. Nebylo v silách police vyklízet všechny budovy fakulty. Ano, hlídka to místo opustila," popsal pražský policejní ředitel Petr Matějček, proč jeho lidé odešli od hlavní budovy.

Čtyři minuty do příjezdu policie

Osm minut před půl třetí začali policisté vyklízet objekt fakulty v Celetné ulici, do přednáškové místnosti pronikli ve 14:28. Podezřelý tam však nebyl. V tu chvíli se policie oficiálně ocitla na mrtvém bodě. "Neměli jsme indicie k jeho pohybu, nenaznačily nám, kde by měl být," vysvětloval policejní ředitel Matějček.

Minutu před třetí hodinou jeden student z hlavní budovy fakulty volal na tísňovou linku policie, že se tam střílí. Jak potvrdil policejní ředitel, první hlídka dorazilo na místo v 15:03. Následně se začaly na Palachovo náměstí stahovat veškeré policejní síly z okolí. Při vrcholu zásahu se tam zdržovalo přes 200 policistů.

"Nevýhodou bylo, že v tu chvíli nebyla slyšet žádná střelba. Od studentů na místě dostali informaci, že se podezřelý pochybuje v horních patrech, kde ho začali vyhledávat," popisoval Josef Jeřábek, velitel pražské motorizované jednotky, jak policisté určení k likvidaci útočníka jednali po vstupu do budovy.

V 15:11 dostala zasahující jednotka upozornění, že střelec se zdržuje venku na ochozu budovy. Sdělili jim to kolegové zvenku, kteří evakuovali lidi z ulic, zajišťovali perimetr a někteří z nich opětovali palbu. Podezřelý střílel na prostranství mezi fakultou a Rudolfinem. Zranil tři lidi, všechny další oběti zabil nebo zranil už předtím v budově.

Zabránili jsme dalšímu krveprolití

"Byl jsem na místě. Křičel jsem na lidi, aby se schovávali, protože to podceňovali," popisoval ředitel Matějček situaci na ulici. Zdůraznil, že policisté opětující palbu na ochoz museli při použití zbraně postupovat zdrženlivě. "Pachatel byl v zákrytu a v okolí je spousta budov, kde se nacházeli občané, kteří koukali na tu situaci."

Útočník podle policie tušil, že se jednotka blíží na ochoz. Velitel motorizovaného útvaru Jeřábek v této souvislosti uvedl, že se "stahovala smyčka". "Jak to pachatel ucítil, zvolil obvyklý způsob řešení, tedy sebevraždu. Zhruba v 15:19 jsme dostali informaci, že je hrozba pod kontrolou," podotkl.

Následoval průzkum budovy, jenž měl potvrdit, zda už je objekt bezpečný. Mezitím zasahovala záchranka, na místě probíhalo prvotní ošetřování a poté rozvoz do nemocnic. Střelec zavraždil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil. Kompletní ohledání místa skončilo v pátek ráno. Policie v budově nalezla další zbraně a munici.

"Jsem přesvědčen o tom, že rychlý zákrok a příjezd policistů na místo zabránily možnému dalšímu krveprolití. Na chodbě jsem viděl odložené plné zásobníky střeliva. Na co byl přichystaný, bylo to neskutečné," poznamenal ředitel Matějček. Nyní je přesvědčený, že postup policie byl bezchybný. Ale podle něj není vyloučené, že dojde k internímu šetření.

Video: Tisková konference policie k vyšetřování střelby na filozofické fakultě