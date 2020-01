Policie obvinila muže, který se ve čtvrtek chtěl s noži dostat do sněmovny

Jednatřicetiletý muž, který chtěl ve čtvrtek s nožem v ruce vniknout do budovy Poslanecké sněmovny a zaútočil přitom na policisty, byl obviněn z násilí proti úřední osobě. Za tento trestný čin mu hrozí až dvanáct let vězení. Kriminalisté z protiextremistického oddělení současně dali podnět státnímu zástupci k vypracování návrhu na vzetí obviněného do vazby.

"Ve věci stále probíhají úkony trestního řízení, a je tedy možné, že tato právní kvalifikace nebude konečná," řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Informace o motivu činu policie zatím nezveřejnila. Muž při vstupu do malostranského sídla poslanců ohrožoval s nožem v ruce policisty, kteří ho vzápětí zadrželi. V té době se v budově konala pravidelná schůze sněmovny. Policie zveřejnila fotografii, podle níž měl muž u sebe dva nože a teleskopický obušek. Do jednoho z vchodů Poslanecké sněmovny v Praze dnes vstoupil 31 letý ozbrojený muž, který se dožadoval vpuštění do objektu. S nožem v ruce ohrožoval policisty na místě. Muž byl zadržen, převezen na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. pic.twitter.com/TOMpSRqcmB — Policie ČR (@PolicieCZ) January 30, 2020 Nikdo nebyl při incidentu zraněn. Předseda sněmovny Radek Vondráček novinářům řekl, že dolní parlamentní komora bude zřejmě muset přijmout bezpečnostní opatření, konkrétní kroky nezmínil. Podle policie se muž pokoušel dostat na galerii pro veřejnost, která se nachází nad jednacím sálem sněmovny. Incident se odehrál v recepci, kde se příchozí do budovy musejí podrobit bezpečnostní prohlídce. "Ochranná služba zjistila, že dotyčný má u sebe nůž, následně ten člověk zaútočil na policisty. Incident se odehrál na recepci. Chtěl bych ocenit, že nikdo nebyl zraněn," řekl ve čtvrtek Vondráček.