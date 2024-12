Střelbu na plzeňské univerzitě simulovali dva studenti, hrozí jim stíhání i vyloučení

Policie v pátek oznámila, že obvinila dva studenty Západočeské univerzity v Plzni, kteří vyvolali na univerzitě strach ze střelby. Jeden z nich měl provolávat sousloví "Alláhu akbar" a druhý z nich pak měl způsobit zvuky připomínající výstřely ze střelné zbraně, uvedla policie v tiskové zprávě. Kromě trestního stíhání jim hrozí také vyloučení z univerzity.

"Dnešního dne jsme obvinili dvě osoby ze spáchání přečinu výtržnictví ve formě spolupachatelství," informovala v pátek policie ke středečnímu případy, kdy byla přivolána na plzeňskou univerzitu kvůli obavám ze střelby.

Mluvčí univerzity Andrea Čandová ve středu řekla, že na tísňovou linku zavolal student školy, že slyšel v okolí fakulty ekonomické výstřel nebo zvuk podobný výstřelu. Ve čtvrtek univerzita uvedla, že v jejím areálu je osm detektorů střelby, žádný ve středu nic nezaznamenal.

Během čtvrtka se policii, díky práci kriminalistů podařilo nalézt dva studenty Západočeské univerzity v Plzni, kteří ostatní vyděsili s tím, že se na půdě univerzito mohlo střílet. Jde o dva Čechy ve věku 24 a 25 let. Policie oba muže obvinila z šíření poplašné zprávy a stíhá je na svobodě.

"Uvedeného jednání se měli dopustit, i když mohli předpokládat, jaké může mít následky, a to i s ohledem na obdobné události, jakými byla například tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince minulého roku," doplnila policie.

Hrozí jim také potrestání od univerzity. Mohou být vyloučeni, podmínečně vyloučeni nebo jinak potrestáni, řekl novinářům rektor ZČU Milan Lávička. Rozhodnutí o trestu bude na děkanovi fakulty, kterou mladí muži studují, řekl rektor. Sám zatím nezná ani jména podezřelých studentů.

Zatímco policie se zaměřuje na trestní stránku jednání studentů, příslušná disciplinární komise fakulty bude prověřovat to, jak a nakolik se provinili proti univerzitním normám. Jaký trest nakonec studenti dostanou, nechtěl rektor předjímat.

"Máme nástroje v zákoně o vysokých školách, což je disciplinární řízení. Studenti spadají disciplinárně pod děkana, pod disciplinární komisi, která toto řízení zahajuje a dává potom děkanovi návrh, aby rozhodl o trestu. Já tam vidím jednoznačně porušení etického kodexu, vidím tam porušení imatrikulačního slibu," řekl rektor. Pokud disciplinární komise dojde k závěru, že studenti porušili vnitřní předpisy školy, děkan je podle Lávičkova názoru může potrestat i dříve, než policie uzavře vyšetřování. "Protože rozhodujeme nezávisle na základě našich vnitřních předpisů," uvedl.

O tom, že z činu jsou podezřelí studenti univerzity, se rektor dozvěděl od krajské policie a informace ho šokovala. "Jsem opravdu šokován tím, že za tím bezpečnostním incidentem, za celou tou událostí stojí dva studenti jedné z fakult naší univerzity. Já pevně doufám, že už v tuto chvíli svého činu litují, že si uvědomili, co způsobili, a že přemýšlejí, jaké to bude mít důsledky," řekl Lávička. K jejich odhalení pomohlo, že ZČU předala policii záběry ze svého kamerového systému a z čteček karet Jednotného identifikačního systému.

Rektor ocenil nejen práci a nasazení policie a příkladné chování zaměstnanců a studentů při bezpečnostním opatření, ale také studenta, který celou věc na tísňovou linku policie oznámil. "To bylo velmi rozhodné jednání, bylo to odvážné a bylo to přesně tak, jak jsou naši zaměstnanci a studenti školeni, protože v krizových situacích tato rychlá a rozhodná jednání opravdu zachraňují životy," řekl Lávička, který se chce se studentem osobně setkat a poděkovat mu.

Zopakoval také, že univerzita bude pokračovat v rozvíjení svého bezpečnostního systému. "Chceme v tom dále pokračovat a zintenzivňovat. Věřím, že budeme připraveni ještě lépe, a současně věřím, že to nebudeme potřebovat," uvedl rektor. Potvrdil například předchozí vyjádření, že ZČU chce do konce roku koupit vlastní varovný systém.

"Dosud jsme pracovali s tím, že sms posílala policie nebo hasičský záchranný sbor, ale chceme mít vlastní nezávislý systém. Opatření bude mnohem více, nebudu je dále specifikovat," řekl Lávička. Podle něj se ve středu aktivovala některá univerzitní bezpečnostní opatření i díky tomu, že se o nich moc nevědělo.

Údajná střelba na plzeňské univerzitě byla nahlášena necelý rok po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při ní zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Pachatel po útoku spáchal sebevraždu.