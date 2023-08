Plivl do tváře obětem znásilnění, kritizují odborníci slova policejního prezidenta

Policejní prezident Martin Vondrášek v pořadu Spotlight uvedl, že si ženy často vymýšlí při oznamování znásilnění. Statistiky v Česku však ukazují jen na jednotky křivých obvinění, podobně jako u jiných trestných činů. Vondráškova slova kritizují experti, mohou prý odradit od nahlašování sexuálního násilí.

"Velmi často je oznámení ženy o sexuálním násilí smyšlené. A my musíme prověřit, zda to, co nám říká, je pravda," řekl policejní prezident Martin Vondrášek v pořadu Spotlight. Statistiky i odborníci ale poukazují na jinou skutečnost. Křivých obvinění ze znásilnění je podle nich minimum. Například analýza serveru iRozhlas ukázala, že v roce 2019 soudy udělily 101 trestů za znásilnění, zatímco jen čtyři za falešná obvinění.

Advokát Daniel Bartoň, který se specializuje na oběti zneužívání, podle své zkušenosti tvrdí, že smyšlených oznámení o znásilnění je nanejvýše 12 procent. "Jednotky procent křivých případů značí, že velká většina z nich má reálný základ," vysvětlil Bartoň. U sexuálních deliktů navíc podle něj nedochází k většímu podílu křivých obvinění než u jiných trestných činů.

Policejní prezidium zatím statistiky o počtech křivých obvinění ze znásilnění nemá. "Dostupná data aktuálně zpracováváme," řekl mluvčí Jozef Bocán.

Vondrášek v rozhovoru rovněž řekl, že ve své praxi narazil nejméně na dva smyšlené případy znásilnění. "Například se jednalo o situaci, kdy se žena bála jít nad ránem domů. Bála se, že to manžel nebude akceptovat. Potřebovala si odůvodnit, proč byla přes noc pryč," popsal policejní prezident.

Jak ale poznamenává advokát Bartoň, není relevantní, s kolika případy se jeden policista osobně setkal. "Nevíme, kolik případů celkem za svou praxi policejní prezident řešil, zda to bylo deset, či sto. Každopádně na vzorku několika jednotek nelze moc zobecňovat," řekl.

V Česku je podle analýz ročně spácháno až 12 tisíc znásilnění, k nahlášení ale dochází jen u 600 z nich. Vyjádření policejního prezidenta tak může podle odborníků odrazovat oběti od nahlášení sexuálního násilí. "Je to plivnutí do tváře všem obětem sexualizovaného násilí, které byly na služebnách sekundárně viktimizovány," prohlásila Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem zabývající se domácím násilím.

Podle ní většina obětí domácího sexualizovaného násilí čin vůbec nehlásí. "Mají strach z reakce okolí, stydí se. Policejní prezident svými slovy nikomu nepomohl, naopak jejich rozhodování ztížil," řekla Studená.

Podobně hovoří i advokát. "Pokud policisté veřejně vypouští takové informace, které se nezakládají na faktech, může to oběti odrazovat od toho, aby se na policii vůbec obrátily," řekl Bartoň. Vondrášek tak podle odborníků zkomplikoval i práci policie samotné, jejímž cílem je zjistit, co se skutečně stalo.

Kromě toho, že se v Česku znásilnění často nenahlašuje, odchází každý druhý pachatel od soudu pouze s podmínkou. Podle webu Jaktrestáme.cz dostalo mezi lety 2016 až 2022 podmínku 296 lidí z 643 odsouzených za znásilnění.

VIDEO: Celý rozhovor s policejním prezidentem Martinem Vondráškem v pořadu Spotlight