Policejní prezident jednal s čínským velvyslancem. Řešili bezpečnost turistů, tvrdí

Policejní prezident Jan Švejdar přijal ve středu čínského velvyslance Čang Ťien-mina. Jak uvedl na dotaz Aktuálně.cz, probírali především bezpečnost čínských turistů v Česku a hrozbu terorismu. Podle prezidia jsou podobná setkání s velvyslanci běžná. Bývalý šéf policie Martin Červíček s tím však nesouhlasí. On podobné schůzky neabsolvoval a navíc předpokládá, že se policie stará o bezpečnost všech turistů v Česku stejně.

"Pan velvyslanec se zajímal především o bezpečnost čínských turistů na našem území a nastavení bezpečnostních opatření souvisejících s hrozbou terorismu. Dohodli jsme se na sdílení informací a spolupráci," poznamenal na Twitteru k tématům, která řešili, policejní prezident Jan Švejdar.

Že se schůzka odehrála, potvrdil Aktuálně.cz také politický rada čínské ambasády Jiang Čao. "K tématům se již vyjádřil pan policejní prezident," nechtěl však detaily schůzky více komentovat.

Podle Švejdarovy mluvčí Kateřiny Rendlové je přijímání velvyslanců na policejním prezidiu běžnou záležitostí, o schůzku podle jejích slov požádal sám velvyslanec. "Je to zcela standardní. Stejně jako předchůdci pana prezidenta Švejdara se i on schází s velvyslanci zemí, kteří vykonávají činnost na území České republiky a o přijetí požádají," řekla Aktuálně.cz Rendlová.

Podle ní se jednalo o jednorázovou návštěvu, o níž požádal sám velvyslanec, aby se Švejdarovi mohl představit, a odmítla, že by se měla schůzka v blízké době opakovat.

"Je v působnosti velvyslanců řešit otázky bezpečnosti občanů zemí, které zastupují. Je naprosto běžné, že se velvyslanci představují policejnímu prezidentovi a je samozřejmostí je přijmout," dodala mluvčí a připomněla, že se Švejdar v uplynulém roce sešel také s velvyslancem Ukrajiny, Ruska či Albánie a s dalšími při svých zahraničích cestách. Do konce roku podle ní přijme policejní prezident další tři velvyslance, nesdělila však jaké. Termíny schůzek budou teprve stanoveny.

Na podobná setkání jsem nechodil, říká bývalý šéf policie

Bývalý policejní prezident Martin Červíček(ODS) však zpochybňuje, že by šlo o standardní postup. "Za svého působení ve funkci policejního prezidenta jsem se vždy soustředil zejména na fungování policie a problematiku vnitřní bezpečnosti. Politické PR do výkonu této funkce z mého pohledu nepatří a osobně jsem taková setkání neinicioval ani nepřijímal pozvání na taková diplomatická či jiná podobná politická setkání," řekl Aktuálně.cz

"Navíc pochybuji o tom, že svůj osobní zájem o bezpečnost cizích státních příslušníků v naší zemi věnuje současný policejní prezident tímto způsobem cizincům ze všech zemí. Ale bez ohledu na to, zda ano či ne, jsem přesvědčen, že úkolem policejního prezidenta naší země je v prvé řadě ochránit její občany. A to bez ohledu na to, jaké 'bilaterální' mezinárodní vztahy jsou na Hradě či ve vládních kruzích 'v kurzu'," dodal Červíček.