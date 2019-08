Poláci vybírali v Krkonoších vstupné i tam, kde nesmějí. Nástrah na turisty mají víc

Nejvyšší pohoří Česka protíná hranice s Polskem a o Krkonošský národní park se tak oba státy dělí. Veskrze jde o bezproblémovou spolupráci, kterou však nedávno poznamenal incident, kdy se polská agentura několikrát pokusila na hřebenové cestě od českých turistů vybírat vstupné. Za vstup do polské části parku se sice skutečně platí, ale na hraniční cestu se to nevztahuje. Za hranicí navíc platí i další odlišná pravidla, která by měl český turista znát, aby neriskoval pokutu.

Placení vstupného na polské straně parku není žádnou novinkou, severovýchodní sousedé ho vybírají už od roku 1994. Mezi oběma státy však platí dohoda, že pohyb na hraničních turistických cestách je zdarma, ačkoliv nezřídka vedou po polském území.

To se však změnilo před několika týdny, kdy polská agentura eParki.pl začala vyžadovat po turistech zaplacení vstupného i na hřebenové Cestě česko-polského přátelství, která vede střídavě po obou stranách hranice. Jde o jednu z cest, kde se platit nemá.

"Turisté z toho byli překvapeni a my pochopitelně také, takže jsme vyvolali jednání s našimi kolegy z polského národního parku," říká mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Na jednání se znovu potvrdila již platná dohoda a čeští turisté by tak s polskou agenturou již neměli mít problémy. Pokud by k tomu však přece jen došlo, správa českého parku návštěvníky vyzývá, aby jí dali o situaci okamžitě vědět.

Za vstup do polské části národního parku se za dospělého návštěvníka platí 8 zlotých, tedy přibližně 50 korun. Vstup na vybrané hraniční cesty je však zdarma. Kromě zmíněné Cesty česko-polského přátelství jde také o trasu od Spálené strážnice k Luční boudě, tedy o takzvanou Jantarovou cestu.

"V tuto chvíli se neplatí ještě na Jubilejní cestě, protože Poláci zpřísnili režim přístupu na Sněžku. Uzavřeli pro sestup takzvaný cik-cak, tedy červenou cestu, po které se mohlo chodit bezplatně. Turisté jsou proto nuceni chodit po Jubilejní cestě, která je tedy nyní zdarma," popisuje Drahný.

Skupiny jen s průvodcem a psi jen na vodítku a s náhubkem

Placení vstupného ale není jediný rozdíl mezi českou a polskou částí národního parku. U našich sousedů totiž obecně platí přísnější pravidla.

Pozor si na ně musí dát zejména majitelé psů. Na českém území stačí, aby byl pes pod dohledem pána a poslouchal ho. "Zjednodušeně řečeno, nesmí pobíhat sto metrů od vás a pochopitelně nesmí nic ničit a zabíjet. Musíte ho mít plně pod povelem," vysvětluje Drahný. Na polské straně hor ale pes musí být na vodítku a mít náhubek.

Odlišná pravidla platí i pro organizované skupiny, například školní výlety či skautské výpravy. Ty musí při putování po polských Krkonoších využít služby profesionálního průvodce. "Zpravidla to je průvodce PTTK, což je obdoba našeho Klubu českých turistů," dodává Drahný.

Právě Klub českých turistů si však ze snahy Poláků vydělat na zájmu turistů utahuje. "Určitě budeme s napětím sledovat, co se v dalším období objeví v polském ceníku. Možná to bude daň z pořízených fotografií Krkonoš, ošlapné turistických cest, poplatek za použití vyznačené turistické trasy. Ještě, že alespoň na naší straně Krkonoš je turistický svět ještě v pořádku. Pevně doufejme, že to tak dlouho zůstane," uvedl klub na svém facebookovém profilu.

Drahný je však k polským kolegům smířlivější. Na otázku, zda se tuzemští turisté skutečně nemusí obávat, že budou brzy platit i na české straně národního parku, odpověděl: "Proč by se měli bát? Vždyť je to běžná věc, platit za vstupné třeba do muzeí nebo do Národního divadla. To přece není nic, z čeho by měl mít člověk strach. Ale připravovat se na to čeští turisté nemusí, nic takového neplánujeme." Stejně tak podle něj česká správa parku nezvažuje ani přísnější pravidla pro pobíhání psů.