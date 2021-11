Pokud epidemie nezpomalí, bude v prosinci denně i 50 tisíc případů, varují statistici

Radnice Prahy 1 uložila bývalému poslanci Lubomíru Volnému (dříve SPD) zaplatit 3000 korun za červencový incident, kdy ho ze sálu sněmovny musela vyvést policejní ochranná služba. Napsal to server Seznam Zprávy. Volný tehdy odmítal opustit řečnický pult, i když ve vyhrazených pěti minutách neřekl nic k projednávanému zákonu o hlasování v koronavirové karanténě při říjnových volbách do dolní komory. V nich se jeho Volný blok do sněmovny nedostal.

"Rozhodnutí o správním trestu bylo doručeno účastníkovi, bývalému poslanci panu Volnému. Nyní se čeká, zda uplatní opravné prostředky," uvedl Martin Šebesta z tiskového oddělení Městského úřadu Prahy 1. Výši sankce serveru sdělil Volný. Pokuta podle něj činí 2000 korun a 1000 korun by měl navíc zaplatit za průběh správního řízení. "Zatím jsem se ale nerozhodl, jestli to zaplatím, nebo se odvolám," dodal bývalý poslanec.

Volného ze sálu sněmovny vyvedla 7. července policejní ochranná služba s použitím donucovacích prostředků. Schůze sněmovny byla kvůli tomu na několik desítek minut přerušena stejně jako obrazový přenos z jejího jednání, aby vyvedení Volného nesnímaly kamery. Na záběrech z obnoveného přenosu bylo vidět, jak sněmovní technici musejí připevnit částečně uvolněnou desku s mikrofony. Řečniště bylo vydezinfikováno kvůli tomu, že poslanec se v jeho prostoru pohyboval bez ochrany nosu a úst.