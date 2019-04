Pokud Benešová vymění státní zástupce, bude to na debatu o koalici, řekl Hamáček

Pokud by výměnu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) za současnou poradkyni prezidenta Miloše Zemana pro justici Marii Benešovou doprovázely nějaké změny na státním zastupitelství, bylo by to na vážnou debatu vládní koalice. Novinářům to ve čtvrtek ve sněmovně řekl předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček.

Vicepremiér Hamáček uvedl, že k jakýmkoliv změnám na státním zastupitelství nevidí důvod. "Kdyby k nim mělo docházet, to by možná dávalo za pravdu těm spekulacím," řekl s odkazem na prohlášení opozičních politiků. Ti tvrdí, že Kněžínek musel skončit v souvislosti se středečním návrhem policie obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze Farmy Čapí hnízdo.

Sociální demokracie si podle Hamáčka při vstupu do vlády s ANO uvědomovala, že případ údajného dotačního podvodu by se mohl vyvíjet. "Věděli to i naši členové (při hlasování ve stranickém referendu), je to věc, o které jsme věděli, když jsme do té koalice šli," uvedl.

Pokud ANO jen mění ministra, je to čistě v politické rovině, dodal. "Pokud by někdo začal spekulovat o změnách v systému státního zastupitelství, to už by bylo na vážnou debatu v rámci koalice," konstatoval.

Premiér Babiš v rozhovoru pro Aktuálně.cz ujistil, že žádné otřesy v resortu po příchodu Benešové nejsou v plánu. "Nenastanou. Proč? Ona už přece byla ministryní spravedlnosti. A nastal nějaký otřes? Nenastal," prohlásil.

Mezi pravomoci ministryně spravedlnosti patří i odvolání nejvyššího státního zástupce, se kterým musí souhlasit vláda, a jmenování jeho nástupce. Šéf žalobců pak může ministryni navrhnout odvolání kohokoliv uvnitř státního zastupitelství - tedy i Jaroslava Šarocha, který rozhoduje o podání žaloby na premiéra v kauze Čapí hnízdo.

Unie státních zástupců se však pro tuto chvíli takových zásahů neobává. "Nejsou mi známé aktuální názory Marie Benešové na aktuální podobu státního zastupitelství. V situaci, kdy se ještě neujala úřadu, těžko spekulovat, co bude a nebude dělat a jestli bude nějak do státního zastupitelství zasahovat, ať už personálně nebo jinak," řekl Aktuálně.cz mluvčí Ondřej Šťastný.

Překvapivá změna

Hamáček dodal, že ho změna v čele ministerstva překvapila. "Neměl jsem žádné signály, že by se (Kněžínek) rozhodl skončit. Nicméně je to jeho rozhodnutí, takže ho respektuji," uvedl. Na adresu bývalé členky sociální demokracie Benešové uvedl, že je to zkušená právnička.

Se jmenováním samotné Benešové však není spokojen poslanec ČSSD Jan Birke. "Platí, že se nemluví do personálních návrhů koaličních partnerů. Ale tady musím jako Jan Birke říct, že s tím mám problém. Nezpochybňuji její erudici, kvalitu i znalosti, ale zpochybňuji ji jako člověka, který se nějak choval v minulém období v sociální demokracii," uvedl Birke pro Aktuálně.cz.

Naprosto nepřijatelné

Opoziční politici jsou k výměně v čele resortu spravedlnosti kritičtí, mnozí ji dávají do souvislosti s návrhem policie obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli Čapímu hnízdu. O návrhu nyní musí rozhodnout státní zastupitelství, které spadá právě pod ministerstvo spravedlnosti.

Předseda největší opoziční strany ODS Petr Fiala označil situaci za nepřijatelnou a neuvěřitelnou. "Toto je mimořádně vážná kauza. Policie navrhuje obžalovat premiéra a ten narychlo vyměňuje ministra spravedlnosti," uvedl. Místopředseda poslanců ODS Marek Benda dodal, že Kněžínkova demise je zcela zjevně vynucená. "Vysoce pravděpodobně souvisí s návrhem na obžalobu premiéra a dalších členů jeho rodiny. Pokládáme za naprosto nepřijatelné, aby vláda ČR byla ovlivňována osobními kauzami premiéra," konstatoval. Podobně reagovali i další opoziční politici.