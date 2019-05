Příspěvky na brýle končí. Kdo chce slevu na nová skla či obruby, má poslední týdny

V Česku nosí brýle asi šest milionů lidí. Ti, kteří chtějí ušetřit a vystačí si s levnými obrubami a těžšími skly, dostali dosud v optice brýle “na pojišťovnu”, tedy zcela zdarma. Od srpna už ale tato varianta nebude v nabídce, i nejobyčejnější brýle si budou muset lidé hradit ze svého. Skončí příspěvky na obruby a skla. Pojišťovny tím ušetří ročně několik stovek milionů korun.

Nejsou to sice závratné částky, ale lidé příspěvků od pojišťoven na brýle hojně využívají. Na obruby přispívají pojišťovny 150 korun, stovky korun dostanou lidé i na skla brýlí. "U pacientů se silnějšími dioptriemi nebo s různými typy očních vad dělá příspěvek pojišťoven až tisíc korun, někdy i dvanáct set," říká Jindřich Hanzlíček, viceprezident Živnostenské komory českých očních optiků.

Od srpna nastane změna. "Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích," potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Uspořené peníze půjdou na úhradu jiných pomůcek

Pojišťovny za příspěvky na brýle vydávají ročně několik set milionů korun. Jen na obruby pro dospělé daly minulý rok více než sto milionů korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatila 58 milionů korun, ostatní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny zhruba 45 milionů korun.

Další desítky milionů platí pojišťovny za příspěvky na skla brýlí (brýlové čočky). Od srpna je však budou pojišťovny hradit jen ve výjimečných případech. "Konkrétně pouze torické plastové čočky nad deset dioptrií, případně takzvané vysokoindexové, ale ty až po schválení revizním lékařem," upozorňuje optometrista Jindřich Hanzlíček. Takové podmínky podle něj splňuje jen zhruba jedno procento populace. "Pro přirovnání je to totéž, jako by byla hrazena protéza dolní končetiny pouze osobám s velikostí nohy od 50 a výše," dodává.

"Omezení nad deset dioptrií vzniklo na základě dohody odborných společností a v průběhu schvalování nebyla zaznamenána žádná připomínka k tomu, že by návrh vyloučil potřebnou cílovou skupinu," uvádí mluvčí ministerstva Štěpanyová.

Jak ještě stihnout příspěvek Lidé, kteří si plánují pořídit nové brýle a chtějí ještě stihnout příspěvek od pojišťovny, by si měli poukaz u svého očního lékaře vyzvednout nejpozději do 31. července. Do tohoto data by ho měli také předat v optice.

Ministerstvo zdravotnictví chce uspořené peníze za příspěvky na brýle použít na úhradu jiných pomůcek. "Budou například využity u dětských pacientů, kterým je nově hrazeno oboustranné sluchadlo místo jednoho, či senzor na kontinuální měření glykemie," říká Štěpanyová.

Pokles návštěv u očního lékaře?

Podle očních lékařů může zrušení příspěvku vést k tomu, že lidé budou méně chodit ke svému očnímu lékaři. Díky příspěvku od pojišťoven totiž přišli do oční ordinace i lidé, kteří by jinak zamířili pro brýle rovnou do optiky. Aby mohl pacient příspěvek uplatnit, musí zajít za lékařem, který mu poukaz vypíše.

"Poté, co příspěvek pojišťoven skončí, dá se předpokládat, že přibude lidí, kteří půjdou pouze k optikovi. Teoreticky tak může dojít ke snížení záchytu jiných očních vad v populaci, například zeleného zákalu - glaukomu," upozorňuje oční lékař Jaroslav Karhan z vedení České oftalmologické společnosti. Zelený zákal se začíná objevovat u stále mladších lidí a je o to zákeřnější, že probíhá častokrát zcela bez příznaků.

Změny doplatků i u dalších pomůcek

Od října dojde ke změnám v doplatcích i u dalších zdravotních pomůcek. Na některých pacienti nově ušetří. Týkat se to má například diabetiků, kteří potřebují náplasťové inzulinové pumpy či senzory měření glykemie.

Nově budou hrazené i některé prostředky v oblasti vlhkého hojení ran. "Stejně tak se začnou hradit vysoce výkonné inhalátory, terapeutická obuv, pomůcky při popáleninách či vibrační sluchadla," uvedl již dříve spoluautor novely zákona a bývalý poradce ministerstva zdravotnictví Jakub Král.

Na zdravotních pomůckách tak pojišťovny zaplatí od podzimu podstatně více než dnes. Předpokládaný letošní nárůst výdajů je podle ministerstva zdravotnictví o 700 milionů korun více než loni.