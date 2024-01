Stopy z "Fialovy" záložny vedou ke špionovi, který měl okrást tajnou službu o miliony

Premiér Petr Fiala (ODS) měl v letech 2015 až 2020 uložených 950 tisíc korun v Podnikatelské družstevní záložně, peníze neuvedl v majetkovém přiznání. Porušil tím zákon o střetu zájmů. Aktuálně.cz zjišťovalo podrobnosti o lidech, kteří v době Fialova vkladu záložnu řídili. Jeden z nich obchodoval s obžalovaným bývalým zpravodajcem. Druhý měl podíl ve firmě, která podle policie okrádala klienty.

Letos čtyřiačtyřicetiletá Tereza Bisová je neteří Jana Bise, který založil marketingovou agenturu Bison & Rose. Spoluvlastnil ji s Milošem Růžičkou, právě on Fialovi doporučil peníze do Podnikatelské družstevní záložny vložit. Bisová v ní působila od dubna 2009 do října 2017 coby předsedkyně představenstva.

Bisová se věnuje podnikání téměř dvacet let, za tu dobu se angažovala ve vedoucích pozicích více než desítky firem. V srpnu 2022 se stala držitelem největšího podílu společnosti Aerospace & Defence Solutions, jež se věnuje obchodu s vojenským materiálem. Náleží jí tam 34 procent.

Podíl koupila od advokáta Petra Vališe a bývalého příslušníka rozvědky Martina Uhera. Jak Aktuálně.cz už dříve informovalo, Uher je obžalovaný z defraudace v Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se rozvědka oficiálně nazývá. Kauzou se od předloňského prosince zabývá Obvodní soud pro Prahu 8.

Špion se měl dopustit podvodu za tři miliony

"Na úkor Úřadu pro zahraniční styky a informace se obohatil o 3 080 397 korun tím, že uvedl někoho v omyl. Způsobil značnou škodu, čímž spáchal zločin podvodu," stojí v obžalobě. Podle ní dostal Uher peníze na to, aby pro tři zpravodajské operace zajistil potřebné externí služby. Zmíněné miliony však získal díky falešným fakturám.

Rozvědku podle státního zástupce prostřednictvím devatenácti nepravdivých listin připravil o peníze v letech 2016 až 2018. Uhera před trestním soudem zastupuje zmíněný advokát Vališ. Za jakých okolností se s nimi Bisová seznámila a pustila do společného podnikání, není jasné. Aktuálně.cz se s ní spojit nepodařilo.

"Děkuji za zaslané otázky, ale jak jste sám správně předpokládal, nebudu se k nim vyjadřovat," odepsal pak redakci Aktuálně.cz Vališ. Advokát je ve zmíněné firmě Aerospace & Defence Solutions jednatelem. Společnost je blízká rozvědce. Bývalý zpravodajec Uher v ní měl podíl už v době, kdy v Úřadu pro zahraniční styky a informace sloužil.

Další firma s napojením na rozvědku

Z dalších dokumentů prostudovaných Aktuálně.cz plyne, že Bisová poznala Vališe a obžalovaného špiona výrazně dříve než před odkoupením části jejich podílu. Od ledna 2021 zastává jednu z řídících pozic ve firmě, která se dnes jmenuje Covidsys. Už v letech 2006 až 2007 tam působila v představenstvu. Jednatelem firmy je posledních devět let právě advokát Vališ.

Covidsys prostřednictvím další společnosti vlastní firmu CyberG Europe, v jejímž vedení se ještě během služby v rozvědce angažoval zpravodajec Uher. CyberG Europe měla od roku 2015 v Řitce u Prahy budovat technologické prostory, kde mohl veřejný i soukromý sektor trénovat přípravu na kybernetické útoky.

Podle informací Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity půlku CyberG Europe kontrolovala rozvědka, jejíž zájmy v ní Uher zastupoval. S firmou se ve zlém rozešli její původní izraelští partneři. O nakládání s penězi v projektu se zajímali žalobci, vyšetřování vyústilo v obžalobu Uhera a ještě jednoho zpravodajce, byť nakonec za jiné skutky.

Akcionář z Xixoio, které stíhá policie

Na chodu Podnikatelské družstevní záložny se coby místopředseda představenstva od prosince 2017 do února 2021 podílel René Szonowski. Jak už před dvěma lety upozornil server Czech Crunch, Szonowski byl jedním prvních akcionářů firmy Xixoio. Společnost nabízela klientům zhodnocení jejich peněz za investici do kryptoměny.

Loni v prosinci Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila firmu, jejího zakladatele Richarda Watzkeho a šéfa představenstva Henryho Ertnera z podvodu. Oba muži podle policie přilákali investory na základě lží, jejich peníze používali pro soukromé účely. Téměř tři tisíce klientů měli obrat o 339 milionů korun a 571 tisíc eur.

"Obviněné osoby měly nabízet pod nepravdivou legendou zhodnocení úspor zákazníků v podobě investic do ekosystému Xixoio. Takto vylákané finanční prostředky byly podle našich zjištění použity zejména na nákladný provoz společnosti, provize a pro osobní spotřebu obviněných osob," uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Szonowski obviněný není.

Záložna dostala pokutu od ČNB

"Pan premiér si tato jména nevybavuje. Ani to, zdali se s nimi při návštěvě záložny setkal," řekl mluvčí Úřadu vlády Jakub Tomek na dotaz redakce ohledně Bisové a Szonowského. Fiala se o jejich profesní profil nezajímal. "Stejně jako si naprostá většina občanů nezjišťuje, kdo je v představenstvu jimi využívaných finančních ústavů," dodal mluvčí.

Záložně v říjnu 2022 udělila Česká národní banka pokutu 200 tisíc korun za to, že nedodržovala standardy proti praní špinavých peněz. Centrální banka uvedla, že záložně chyběla "prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a provádění mezinárodních sankcí".

Premiér Fiala se za neuvedení peněz do přiznání omluvil. Normálně by mu hrozila pokuta 50 tisíc korun, ale jeho případ je promlčený. Podle svých slov dá stejnou částku na charitu. "Celý život jsem měl peníze v jedné bance, všichni experti ale radí diverzifikovat. Proto jsem tam část úspor uložil," vysvětlil serveru Seznam Zprávy, jenž na jeho chybu upozornil.