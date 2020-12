Před rokem OKD prošla hackerským útokem, letos se na možnou hrozbu snaží připravit

Od hackerského útoku na počítačové sítě společnosti OKD, kvůli kterému musela před rokem přerušit těžbu černého uhlí, udělala firma řadu dílčích opatření. Jejich účelem je snížit riziko úspěšného kybernetického útoku. Další opatření podnik připravuje vzhledem k dynamicky se vyvíjejícím hrozbám, které s dodavateli průběžně vyhodnocuje. Řekla to mluvčí OKD Naďa Chattová.

"Investujeme a měníme hardwarové a softwarové vybavení tak, aby v provozu nebyly již výrobcem nepodporované systémy, obsahující nezáplatované bezpečnostní zranitelnosti," uvedla Chattová. O IT síť a jednotlivé systémy OKD se stejně jako v minulosti starají ve spolupráci s vlastními zaměstnanci firmy také dodavatelé.

Kvůli útoku škodlivého viru na počítačovou síť firma 23. prosince 2019 ve všech dolech z bezpečnostních důvodů ukončila těžbu. O vánočních svátcích podnik ve spolupráci s externími firmami vytvořil oddělenou interní počítačovou síť a po nich těžbu obnovil. Výši škody, kterou tehdy výpadek způsobil, mluvčí neuvedla, před rokem ji firma odhadovala na více než pět milionů korun.

Podle Chattové měl útok dopad na těžbu pouze onoho 23. prosince, protože na svátky byla stejně plánována výluka. "Obnovit se podařila díky mimořádnému nasazení vlastních a dodavatelských IT pracovníků během Vánoc již 27. prosince 2019, přesně podle původních plánů," uvedla mluvčí.

Mimořádné nasazení všech IT specialistů podle ní trvalo až do úspěšného obnovení všech hlavních systémů, které v OKD zajišťují nejen výrobní, ale také ekonomické a personální procesy. Největší a nejdůležitější část počítačové sítě byla obnovena do poloviny ledna, na některých technologiích trvalo odstraňování následků útoku ještě další týdny.

OKD je jediný producent černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku v dolech ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. V Darkově a ČSA má těžba skončit v únoru, v ostatních dolech na konci roku 2022. Firma loni skončila ve ztrátě 861 milionů korun. Vlastníkem OKD je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

Jednotlivé části OKD budou postupně přecházet pod státní podnik Diamo, který se stará o zahlazování následků hornické činnosti a bude mít na starosti i uzavírání dolů. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech pracuje přes 7000 lidí, v příštích měsících podnik zhruba 2000 zaměstnanců propustí.