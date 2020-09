Útlum těžby OKD bude stát přes 14 miliard, pětina půjde na čerpání vody a metanu

Náklady na utlumení těžby v dolech společnosti OKD do roku 2035 dosáhnou zhruba 14,5 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který v pondělí projedná vláda.

Nejvíce peněz, 22 procent, připadne na čerpání důlních vod a metanu, zhruba pětina půjde na likvidaci areálů. Třetí největší položkou je se 16 procenty vyplácení odstupného. Studie nezahrnuje náklady vzniklé po roce 2035 související zejména s problematikou důlních vod a výstupu důlních plynů na povrch. Jednotlivé části OKD budou postupně přecházet pod státní podnik Diamo.

"Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí na území České republiky zaměstnávajícím více než 6000 zaměstnanců pro svou činnost a další významný počet zaměstnanců v navazujících podnicích. V současnosti čelí hotovostní krizi, která je způsobená zejména přetrvávajícím poklesem cen energetického i koksovatelného uhlí a dopadem celosvětové pandemie koronaviru," uvádí MPO ve své zprávě.

Dalším důvodem vzniku hotovostní krize jsou podle ministerstva vysoké náklady těžby související s náročnou těžbou a dostupností zásob uhlí pod zemí spojenou s vysokými fixními náklady, náklady na technologie, energie, ale i nároky na pracovní sílu.

"Společnost je vázána kolektivními smlouvami s hornickými odbory, které mimo jiné znamenají vysoké odstupné v případě uzavírky dolů. Společnost při případném uzavírání provozu musí nést vysoké náklady až jedenáctiměsíčního odstupného, náklady na technickou likvidaci důlních děl, sanaci, rekultivaci a důlní škody," uvádí dále MPO.

Státní podnik Diamo bude jednotlivé části OKD přebírat postupně. Na začátku příštího roku to budou doly Staříč, Frenštát, Dukla a Lazy, na začátku března přibudou doly Darkov a ČSA. Následovat budou doly ČSM-sever a ČSM-jih včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava.

Přerušená těžba

OKD na začátku července uvedla, že v dolech na Karvinsku přerušuje na šest týdnů těžbu. Firma tak reagovala na výsledky plošného testování na koronavirus. Někteří analytici už tehdy naznačovali, že z čistě epidemiologických důvodů by mohla být odstávka kratší.

Těžba na všech dolech černouhelné společnosti OKD by měla být ukončena na konci roku 2022. "To by mělo umožnit přípravu postupného útlumu těžby s maximálním využitím současných zaměstnanců společnosti. Postupný útlum prováděný státním podnikem Diamo bude pro stát znamenat garanci jeho bezpečného provedení a navrácení krajiny do jejího původního rázu, a to při zachování sociálního klidu v ostravsko-karvinském regionu," uvádí MPO.

