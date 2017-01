Po Česku kolují padělaná balení léku Viread, který se používá při léčbě HIV

před 1 hodinou

V Česku se objevila padělaná balení léčivého přípravku Viread, který se používá při léčbě infekce HIV. Padělky léku byly zachyceny v dodávce pocházející od bulharského distributora. Jejich vnější a vnitřní obal je v bulharštině, příbalový leták je v bulharském a rumunském jazyce. Na svém webu to oznámil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). V zachycených padělaných baleních přípravku Viread 245 mg bylo 30 tablet, měla označení šarže SPMGD a použitelnost do ledna 2020. Lékový ústav vyzval provozovatele lékáren a zdravotnických zařízení, aby ho informovali, pokud by se jejich pracovníci s lékem ze šarže SPMGD setkali.

autor: ČTK