Pnutí v koalici. Fiala kvůli zmocněnci pro euro svolal dohodovací řízení

V první dohodovací řízení vládní koalice vyústí rozhodnutí ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) jmenovat svého zmocněnce pro přijetí eura. Dvořák krokem reagoval na to, že koalice nenašla společnou řeč na zřízení národního koordinátora pro zavedení společné evropské měny v Česku. Dohodovací řízení svolal premiér Petr Fiala (ODS).

Podle mluvčí kabinetu Lucie Ješátkové by mělo řízení zajistit i debatu o kompetencích a nutnosti udržet společnou pozici v klíčových politických tématech. Zmocněncem pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura jmenoval Dvořák ekonoma Petra Zahradníka.

Podle vládního STAN k tomu vedla oživená debata o euru, ale i to, že vláda dosud nejmenovala vládního koordinátora. Starostové o to usilují od loňského dubna. Podporu zřízení kroku vyjádřily v poslední době i další strany - lidovci, TOP 09 a Piráti, negativně se k tomu staví ODS.

Ješátková ČTK sdělila, že Fiala svolal dohodovací řízení na základě žádosti jedné z koaličních stran. Předmětem bude kromě Dvořákova jednostranného rozhodnutí i debata o "kompetencích a potřebě udržet společnou koaliční pozici v klíčových politických tématech".

Podle koaliční smlouvy se s dohodovacím řízení počítá u přípravy zásadních návrhů, ale také při hledání společného postupu v případě, že některou otázku dostatečně neřeší programové prohlášení či koaliční smlouva. V dohodovacím či smírčím řízení se mají řešit i případné rozpory vyplývající z koaliční smlouvy. Dohodovací jednání se vede na úrovni K15, která se skládá z předsedů a dvou dalších zástupců každé strany.

Za nynější koalice, která se ujala vlády po volbách na podzim 2021, se dohodovací řízení ještě nekonalo. O jeho možném svolání se nicméně mluvilo loni v červnu poté, co ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odmítl do dozorčí rady ČEZ nominovat senátora Lukáše Wagenknechta i protikorupčního experta Janusze Konieczného, navržené Piráty.

Ministři se shodli na tom, že formálně je Zahradník poradcem. "Každý člen vlády má právo mít poradce. Logické by ale bylo, aby to bylo pro oblasti, které má dotyčný ministr v portfoliu. Komické je i to, když poradce nazývá svým zmocněncem," sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) ČTK napsal, že Piráti usilují o obsazení pozice skutečného vládního koordinátora pro euro s podporou všech koaličních stran.

Zahradníkovo jmenování podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka ukazuje, že Fiala ztrácí kontrolu nad vládou. "Ministr pro evropské záležitosti se mu vysmívá, když navzdory stanovisku vlády zřídí zmocněnce pro euro," sdělil Havlíček. Pokud nechce být Fiala směšný, musí razantně jednat, míní. Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že strany vládní koalice chtějí euro v Česku prosadit za každou cenu a zničit republiku.

Starostové vzbudili v koalici v posledních týdnech pozornost opakovaně. Předseda STAN Vít Rakušan napřed v polovině ledna publikoval video, ve kterém nepřímo kritizoval koalici včetně Fialy za taktizování a "hru při zdi". Šlo o pozvánku na jeho debaty bez cenzury v regionech. Právě při jedné z nich minulý týden hovořil Rakušan o vyplacení minoritních akcionářů ČEZ a svá slova později popíral. Věcí se zabývala koalice, kritičtí byli především zástupci TOP 09 a ODS.

Politolog Josef Mlejnek řekl, že i zmocněnec spadá do volební kampaně a snahy Starostů profilovat se pro voliče. "Samo o sobě to koalici nepovalí, nicméně s blížícím se horizontem voleb bude asi podobných tahů přibývat," míní. Politolog Petr Kaniok uvedl, že jmenování je procesně špatně a znovu potvrdilo fakt, že pozice ministra pro evropské záležitosti jako nesystémová věc vůbec neměla vzniknout. Odpovědnost v evropských otázkách má unijní výbor a premiér, dodal.

Ekonomové vnímají Zahradníkovo jmenování pozitivně. Koordinovaná odborná debata je podle nich potřeba. "I když z principu nejde debatu o přijetí eura nikdy úplně odpolitizovat, je určitě dobře, když se posune na odbornější rovinu. Tomu by příchod Petra Zahradníka mohl pomoct," řekl ČTK partner společnosti PwC Jan Brázda. Podle ankety mezi členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků v Česku je mírná většina menších podniků a živnostníků pro přijetí společné evropské měny.

Zahradník je ekonom a analytik, který se specializuje právě na EU. Je také členem Národní ekonomické rady vlády či součástí EuroTeamu při Evropské komisi.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři kritéria. Kritérium cenové stability stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací.

Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta HDP a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II.