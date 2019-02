Důchodová reforma je zprofanované sousloví, hájila Maláčová před poslanci svoje plány

Poslanci sněmovního sociálního výboru požadují po ministryni práce Janě Maláčové (ČSSD) a její nové důchodové komisi, aby se zaměřila v první řadě na udržitelnost penzijního systému. Maláčová za prioritu označila odstraňování nespravedlností. Zejména zástupci ODS a TOP 09 považují plány komise za málo ambiciózní.

Maláčová představila minulý týden složení i cíle důchodové komise a uvedla, že se zaměří v první řadě na nižší penze žen a na předčasný odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Následovat má téma příjmů a také otázka vdovských a vdoveckých důchodů.

S tímto také ministryně ve čtvrtek vystoupila před poslanci výboru. Ti na závěr přijali usnesení, že by se tým odborníků, poslanců a zástupců neziskových organizací měl v první řadě zaměřit na příjmy důchodového systému.

Postupná modernizace, nebo rázná reforma

"Domníváme se, že náš důchodový systém potřebuje modernizovat postupnými kroky a nikoli takzvanou teorií velkého třesku. Proto nepoužíváme pojem reforma," řekla poslancům ministryně.

"Jsem překvapena tím, že paní ministryně říká, že komise nechce řešit důchodovou reformu, když v programovém prohlášení vlády, které je sedm měsíců staré, to patří mezi strategické směry a píše se o reformě hned na začátku," uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která návrh usnesení sepsala. Hlasovalo pro něj dvanáct ze šestnácti poslanců. Zdrželi se zástupci ČSSD a KSČM.

Na hrozící neudržitelnost veřejných financí upozornila například Národní rozpočtová rada. K podobným prognózám došlo i samo ministerstvo práce, které spočítalo, že beze změn a při zmrazení důchodového věku na 65 letech by schodek penzí mohl v roce 2060 činit 3,4 procenta hrubého domácího produktu. V dnešních částkách by tak výdaje převýšily příjmy asi o 172 miliard korun.

"Nevím, jestli se tu za posledních sedm měsíců objevil nějaký ropný vrt. Možná mi to uniklo," rýpla si Pekarová a zdůraznila, že příjmy penzijního systému jsou to nejdůležitější, co je třeba řešit. "Pokud nebude na penze jako takové, tak to, že jsme narovnali nespravedlnosti v systému, může být potom všem ukradené," řekla poslankyně.

Maláčová podotkla, že pod penzijní reformou si každý představuje něco jiného, a sousloví označila za zprofanované.

Komise bude pravidelně hodnotit úřednické návrhy

Poslanec z ODS Jan Bauer zapochyboval o tom, zda lze dosáhnout politického konsenzu, jehož důležitost Maláčová zdůrazňuje, když i premiér Andrej Babiš veřejně mluví o zcela jiných představách, než je narovnávání nespravedlností. "To, co říká do médií premiér, se diametrálně odlišuje od toho, co tu povídáte," řekl Bauer Maláčové. Babiš v Lidových novinách mluvil o tom, že se mu zamlouvala kombinace individuálního spoření a bonifikace podle počtu vychovaných dětí.

Podle Hany Aulické Jírovcové z KSČM je nutné zabývat se příjmy systému, základní podmínkou pro komunisty ale je zachování průběžného pilíře, do kterého plynou peníze ze sociálních odvodů.

Komise se bude scházet jednou za měsíc. První setkání je naplánováno na 22. února. Ministryně chce se svým týmem úředníků přichystat ke každému tématu vždy několik různých návrhů a pak o nich diskutovat se čtyřicítkou členů komise. Předsedkyní komise je rektorka Mendelovy univerzity a odbornice na daně Danuše Nerudová. Místopředsedy by se mohli stát zástupci ministerstva financí a úřadu vlády.