Plaga dokončuje projekt mistrovské zkoušky. Bude to znak kvality i cíl pro učně, říká

Ministerstvo školství bude dál pokračovat v přípravě mistrovské zkoušky pro lidi s výučním listem. Harmonogram dalšího postupu a rozdělení úkolů mezi různými institucemi, které by se na zavedení zkoušky měly podílet, by se měl vyjasnit zřejmě zhruba za měsíc. Společně s Hospodářskou komorou a Agrární komorou bude nyní ministerstvo pracovat na stanovení požadavků ke zkoušce. Až potom bude moci předložit zákon. Po pondělním jednání s premiérem Andrejem Babišem to novinářům řekl ministr školství Robert Plaga (oba ANO).

Podle Plagy bude nyní ministerstvo pokračovat v přípravě pilotního projektu mistrovské zkoušky, který má trvat do roku 2021. Zároveň bude dál připravovat zákon, který je nyní rozpracovaný. Ministerstvo k němu ještě potřebuje stanovit standardy požadavků. "Myslím si, že do léta budeme vědět, zda je použitelný zákon v té míře, v jaké je, nebo zda bude třeba dodělat něco dalšího," řekl Plaga.

Mistrovská zkouška by podle něj byla ověřením kvality, po které volají hlavně cechy. Podle návrhu by ji mohl skládat vyučený člověk po pěti letech praxe v oboru. "Pro lidi by to byl i signál, že je to člověk, který má renomé v rámci toho cechu, že splňuje určité standardy, a samozřejmě pro konkrétní učně by to byla další meta v rámci jejich dalšího vzdělávání," vysvětlil ministr.

Ministerstvo školství na záměru pracuje čtvrtým rokem. V případě, že by se podařilo připravit standardy ke zkoušce dříve, nemuselo by se podle Plagy asi ani čekat na dokončení pilotního projektu do roku 2021, ale zákon by se mohl předložit i dříve.

Závazný harmonogram pro další postup bude mít ministr k dispozici zřejmě přibližně za měsíc, a to po dalším jednání s představiteli vlády i zástupci Hospodářské a Agrární komory.

O mistrovských zkouškách se začalo mluvit více loni na jaře v souvislosti s plánem Plagy upravit současné nastavení státních maturit, které kritizuje řada učitelů i dalších odborníků na vzdělávání. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí.

Podle některých odborníků není maturita potřebná na všech typech škol. Část z nich se domnívá, že by na učilištích byla vhodnější právě mistrovská zkouška.

Podle Plagy by se nicméně obě zkoušky neměly zaměňovat. Zdůraznil, že mistrovská zkouška by podle návrhu byla součástí dalšího vzdělávání. "Není to na úrovni maturitní zkoušky, ale je to něco, co motivuje člověka v průběhu jeho profesní dráhy a má to význam pro spotřebitele, protože jim to ukáže nějaké vyšší standardy, tedy nejenom, že je vyučen, ale že má i ověření cechu o kvalitě své práce," vysvětlil.

Konkrétní návrh změn v maturitách chce ministr předložit do meziresortního připomínkového řízení do konce února.