Bývalý premiér Petr Pithart tvrdí, že hlavní příčinou rozkolu mezi českou a slovenskou vládou je politika slovenského premiéra Roberta Fica. "Vymýšlí ideologii míru, což je ve skutečnosti demagogie," sdělil pro Aktuálně.cz. Chápe rozhodnutí české vlády nescházet se s Ficovou vládou, ale sám by volil mírnější postup. "Nevyhrocoval bych takto vztahy, jednání z očí do očí jsou nenahraditelná," řekl.

Když začínala tradice setkávání české a slovenské vlády, byl u toho na začátku 90. let právě tehdejší český premiér Petr Pithart. Do rozpadu Československa fungoval společný federální kabinet, schůzky mezi představiteli obou národních vlád začaly ale ještě před ním. "Začínali jsme v Lánech, bylo to spíš neformální, zůstávali jsme i přes noc, aby jednání byla důkladnější," vzpomíná pro Aktuálně.cz Pithart, který byl předsedou vlády v letech 1990 až 1992.

Přerušení tradice společných jednání oznámil ve středu premiér Petr Fiala. Rozhodnutí zdůvodnil rozdílnými postoji k tématům zahraniční politiky, hlavně k ruské válce proti Ukrajině. "Rozumím tomu a nepřekvapuje mě to, protože na variantu úplného rozchodu obou zemí bylo zaděláno vždy, už za éry Vladimíra Mečiara," komentuje krok Pithart.

Vzkaz české vlády je podle něj velmi silný, stejně tak reakce slovenského premiéra Fica. Podle něj se Česko rozhodlo ohrozit vzájemné vztahy. "Myslím, že něco takového nečekal," podotýká Pithart. Přiznává, že sám by ale nejspíš jednal mírněji. "Jsem nakloněn tomu uzavírat kompromisy a nevyhrocovat vztahy. Možná bych místo zrušení jednání řekl, že bude dlouho trvat, než se příště sejdeme," doplňuje s vysvětlením, že osobní schůzky jsou pro politické dohody nenahraditelné.

Fico dorazil na setkání s Fialou do Česka poprvé už loni v listopadu při své první zahraniční cestě poté, co jeho vláda získala důvěru. Český premiér tehdy říkal, že rozdíly v hodnotách neopravňují zástupce obou států k tomu, aby vzájemně nespolupracovali. "Fiala sice zrušením schůzek teď popřel sám sebe, Fico ale postupně přiléval oleje do ohně," zdůrazňuje Pithart.

I církev je na Slovensku proruská

Koncem února hned po setkání premiérů visegrádské čtyřky zamířil Fico spolu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem na schůzku s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. "Touto soukromou aktivitou chtěl říct, že stojí spíš na straně Zemana. Tím si to dost zhoršil. Podobná gesta jsme sledovali i v minulosti," říká Pithart. Orbán se poté sešel také s exprezidentem Klausem. Naopak současný prezident Petr Pavel přijal polského premiéra Donalda Tuska.

Podle Pitharta je u řady slovenských politiků silně zakořeněno národovectví orientované na Rusko. "Zprvu jsme netušili, jak hluboce v nich je ideologie o upadlém a zvráceném Západu, a o Východu, odkud přijde očista," dodává.

Českým politikům podle něj docházelo v 90. letech až postupně, že na Slovensku je orientována na Východ z velké části i katolická církev. "Nevěděl jsem, že je tak jednoznačně proruská," dodává. Vzpomíná mimo jiné na to, jak tehdejší českou vládní reprezentaci překvapilo, když odjel předseda slovenské vlády Ján Čarnogurský v roce 1991 na pohřeb posledního komunistického prezidenta Gustáva Husáka.

Jestli po slovech mohou přijít od nynější slovenské vlády i činy, které by posunovaly zemi na Východ, podle Pitharta bude záviset na tamním Ústavním soudu. Fico vyzval v úterý jeho předsedu k rezignaci, ten to odmítl. Soud před týdnem pozastavil platnost zákona, kterým chce Ficova vláda snížit tresty za korupci a ekonomickou kriminalitu.

"Premiér nemá co mluvit do Ústavního soudu. Když se stal v roce 2003 u nás předsedou Ústavního soudu můj přítel Pavel Rychetský, tak jsem mu za celou dobu ani nezavolal, aby si snad někdo nemyslel, že ho chci v něčem ovlivnit," sdělil Pithart, který byl v té době předsedou Senátu a v letech 1996 až 2012 senátorem.

Fico v reakci na zrušení společného jednání vlád prohlásil, že český kabinet má zájem podporovat válku na Ukrajině. Bratislava podle něj mluví jen o míru. Podle Pitharta Fico bojuje o svou další existenci, k čemuž zneužívá i slova o míru. "To už není ani hra, to je boj o život. Lidé z jeho okolí a možná i on sám jsou možná až ohroženi na svobodě, kdyby přetrvaly nezávislé soudy. Takže musí svou politiku do něčeho zabalit, proto vymýšlí ideologii míru, což je jenom na první pohled lákavé. Ve skutečnosti to je demagogie, nemůžete míru obětovat jeden veliký národ, kterým je Ukrajina," míní Petr Pithart.

Celý rozhovor s Petrem Pithartem vydáme v pondělí 11. března.

Video: "Fico ví, že je Slovensko druhé na řadě." Novinář vysvětluje jeho příklon k Rusku