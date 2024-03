Pobuřující schůzka s Lavrovem. Rusko nás má za trojského koně, zní ze Slovenska

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár z vládnoucí strany Směr pobouřil setkáním se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Podle odborníků tím vláda v Bratislavě dává najevo, že bude nadbíhat proruským voličům, ale mezitím profitovat ze svého členství v NATO. Lavrov je na sankčním seznamu EU za rozpoutání totální války proti Ukrajině.

"Slovenská diplomacie se aktuálně snaží hrát na obě strany, přičemž není jasné, zda jde opravdu o proruské přesvědčení vlády Roberta Fica, nebo snahu udržet si voliče, které nalákali zejména na protiamerickou a protizápadní rétoriku," hodnotí pro Aktuálně.cz schůzku Blanára s Lavrovem novinář slovenského deníku SME Lukáš Onderčanin.

Sobotní setkání slovenského ministra s Lavrovem na diplomatickém fóru v Turecku pobouřilo západní země i slovenskou opozici. Blanár je spolu s šéfem maďarské diplomacie Péterem Szijjártóem jediným ministrem zahraničí z členských zemí EU, kteří s Lavrovem jednali, upozorňuje list Ukrajinska pravda.

Premiér Robert Fico ve videu potvrdil, že Blanárovo setkání odsouhlasil on sám. Považuje schůzku za výraz "vyvážené a suverénní slovenské zahraniční politiky na všechny světové strany". Zdůraznil také, že Slovensko komunikuje se všemi.

Ve stejných dnech, jako se Blanár scházel s Lavrovem, ministr obrany Robert Kaliňák přebíral při první oficiální cestě do USA dvě stíhačky F-16, které si Slovensko koupilo. Podle Onderčanina je ale nyní otázkou, nakolik autentický je obrat k Rusku a zda je slovenská vláda ochotna obětovat postavení Slovenska v očích západních partnerů jen proto, aby si udržela voliče, kteří jsou otevřeně proruští.

Některé Ficovy výroky zmírňující ruskou hrozbu jsou podle slovenského politologa Grigorije Mesežnikova snahou získat voliče do prezidentských voleb pro Petera Pellegriniho. "Jejich falešně mírová rétorika cílí na nerozhodnuté lidi, kteří nemají dostatečný přehled v zahraniční politice a nerozumí tomu, co v praxi znamená prosazovat mírové řešení na Ukrajině," míní.

"Ficova vláda mluví o suverénní zahraniční politice, ale to, co dělá, není suverénní politika, je to vytváření příznivějšího prostředí pro zločinecký režim, který napadl naše sousedy, " dodává Mesežnikov. Slovensko je přitom stejně jako Česko na seznamu zemí, které Rusko považuje za nepřátelské.

Přestože odklon od prozápadní politiky pod Ficovou vládou slovenští komentátoři předpovídali už před volbami loni na podzim, politolog upozorňuje, že schůzka se Sergejem Lavrovem představuje další posun. "Když se s Lavrovem sejde ministr zahraničí země, znamená to, že popřel pravidlo mezinárodní izolace politika, který zastupuje agresivní zločinecký režim," tvrdí. Je to podle něj hlavně signál pro Slováky v tom, že Robert Fico reálně proměňuje kromě domácí politiky a pravidel právního státu i slovenskou diplomacii.

O setkání Blanára s Lavrovem informovalo ruské ministerstvo zahraničí. Přiložilo fotografii, na které si ministři podávají ruce. Šéf slovenské diplomacie k němu uvedl, že se uskutečnilo na žádost ruské strany. "Ukázalo se, že jsme vstřícní k takovým ruským návrhům," komentuje to Mesežnikov.

Blanár prohlásil, že na schůzce Lavrovovi řekl, že se slovenská diplomacie zakládá na respektu k principům mezinárodního práva, jako jsou územní celistvost Ukrajiny a suverenita. Ruská strana pak oznámila, že je připravena obnovit vztahy se Slovenskem. "Je možné, že Rusko nyní vnímá Slovensko jako svého 'trojského koně' v EU, přičemž na šíření prokremelských příběhů nemusí vynakládat mnoho úsilí, když to za ně dělají přímo slovenští politici," míní novinář Lukáš Onderčanin.

Podle něj Moskva může chtít využít Slovensko, aby na evropské úrovni prosazovalo kompromisní mírové řešení války na Ukrajině. "To by samozřejmě pro Kreml bylo výhodné, neboť by se válka zastavila v momentě, kdy Rusové stále okupují sedmnáct procent ukrajinského území," dodává.

Video: Chladné přivítání Petra Fialy s Robertem Ficem na summitu V4