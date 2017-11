Pirátští zastupitelé v Praze se chtěli vzdát odměn. Nemohou, zastupitelstvo jim to neschválilo

před 40 minutami

Pražští zastupitelé za piráty, kteří byli zároveň zvoleni do sněmovny, se chtěli vzdát odměny 5000 korun plus 450 korun za každou započatou hodinu jednání. Druhé částky se mohou vzdát bez souhlasu zastupitelstva, té první nikoliv.

Praha - Pražští zastupitelé nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za piráty zvolení do sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do sněmovny získala strana 10,79 procenta hlasů, v Praze to bylo 17,59 procenta.

"Chtěli jsme se vzdát odměn, které dostáváme za výkon funkce zastupitele, protože nás lidi zvolili do sněmovny. Jakub Michálek (poslanec a zastupitel Prahy) napsal dopis úřadu a ten mu sdělil, že potřebujeme souhlas zastupitelstva. Požádali jsme o něj a nedostali jsme ho, pro bylo pouhých devět zastupitelů mimo náš klub. Člověk chce přenechat městu peníze a nejde to. Fakt Kocourkov," řekl zastupitel a poslanec Mikuláš Ferjenčík (piráti).

Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři zástupce a tři z nich, Michálek, Ferjenčík a Ondřej Profant, se stali poslanci. Post předsedy klubu po Michálkovi převzal zastupitel Adam Zábranský, který se do sněmovny nedostal.

Zastupitelé, kteří mají civilní zaměstnání, dostávají od města náhradu za účast na jednání ve výši několika tisíc korun. Výše náhrady se odvíjí od toho, zda jsou pouze zastupiteli, nebo například předsedy magistrátních výborů. Piráti se chtěli vzdát částky 5000 korun plus 450 korun za každou započatou hodinu jednání. Druhé částky se mohou vzdát bez souhlasu zastupitelstva, té první nikoliv.

Pro zrušení odměn hlasovali kromě pirátů například zastupitelé TOP 09 Václav Novotný a starosta Prahy 5 Pavel Richter, dva zástupci Trojkoalice a čtyři komunisté. Ostatní zastupitelé se hlasování vůbec neúčastnili.

V pražském zastupitelstvu má většinu koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), kterou v hlasováních podporuje i zastupitelka Monika Hášová, která původně kandidovala za TOP 09 a následně se stala členkou klubu ČSSD. Z něj již vystoupila a ve volbách neúspěšně kandidovala do sněmovny za ODA.