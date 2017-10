Pirát Bartoš: Legalizace konopí naplní pokladnu víc než EET. Zemanovo zdraví už na funkci nestačí

před 1 hodinou

Šéf třetí nejsilnější parlamentní strany Ivan Bartoš chce se svými poslanci přispět k otevřenosti a transparentnosti státu, i kdyby byli v opozici. Pirátům vadí EET a neplánují ani v prezidentských volbách podporovat Miloše Zemana, který Bartoše označil za jednu z osobností letošních voleb a vyjádřil přání, aby piráti jako odborníci na IT byli ve vládě. "Lidé mají možná představu, že by to ti piráti jako poslanci programovali. Pan prezident si určitě také představuje, že ti kluci umí dobře IT, tak by ty systémy rovnou vysekli. Tak to ale není. Ta kompetence spočívá v tom, že tomu rozumíme a vidíme, jakými nedostatky trpí už ta výběrová řízení," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Bartoš.

Povolební vyjednávání ještě běží a možné koalice se zatím jasně nerýsují. Kdybyste měli tu možnost, o jaká ministerstva by piráti stáli?

Zajímá nás například ministerstvo průmyslu ve věci průmyslové revoluce 4.0. Máme zájem o ministerstvo financí kvůli EET či zjednodušení daní. Je tu ale také ministerstvo kultury i školství.

Výrazným bodem ve vašem programu je i zřízení ministerstva informatiky. Proč?

V současné době tuto agendu řeší resorty individuálně a IT jsou spolu se silnicemi často nejpřetaženější zakázky. Proto by tu mělo být ministerstvo, které propojuje tuto agendu. Úředníci často nejsou kompetentní tyto druhy zakázek kontrolovat či zadávat.

V současné době má digitalizaci a e-government na starosti ministerstvo vnitra. To je taková bašta, kterou se snaží všechny strany získat…

Protože každý chce mít policii, aby čtyři roky byla jeho strana v klidu, jak se říká.

Ivan Bartoš (37) Byl u vzniku Pirátské strany v České republice a patří tak mezi její nejstarší členy. Poprvé se stal předsedou v roce 2009. O pět let později kandidoval jako jednička do Europarlamentu, se ziskem 4,78 % však neuspěl. Bartoš maturoval ve Spojených státech. Poté vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Získal titul PhDr. Později profesně spolupracoval s Národní knihovnou a Státní technickou knihovnou na zlepšení vyhledávání a sdílení informací. Ve volném čase hraje na akordeon a jako DJ mixuje psychedelic trance. Je ženatý s členkou pirátské strany Lydií Frankou.

Míříme tam, že kdyby vzniklo ministerstvo informatiky, vnitru by to odebralo řadu pravomocí k digitalizaci. Nebo se pletu?

Z každého ministerstva by na ně přešla část pravomocí, protože se všude řeší něco jiného. Příkladem je zdravotnictví či ministerstvo dopravy. Na silové resorty ale nemíříme.

Sedíme při rozhovoru v kavárně, a tak se nevyhneme placení přes elektronickou evidenci tržeb. Podporujete EET?

Nepodporuji EET. U šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jsme byli na ministerstvu financí v momentě, kdy ho vůbec napadlo, že to EET bude realizovat, a kritizovali jsme to od začátku.

Co vám nejvíce vadí?

Řešili jsme neefektivitu toho systému. Doba, za jakou slíbil EET dodat, nebyla relevantní a realistická. Zakázka byla bez výběrového řízení. Dopad na společnost byl u EET obrovský a likviduje řadu provozoven. Bylo to špatně zavedeno a postaveno na lži.

Jak to myslíte?

Ten ekonomická efekt, který Babiš sliboval, nenastal. Na svém Facebooku dokonce napsal, že je mise splněna a vybralo se 2,8 miliardy, a následně v televizi uvedl, že se vybere do konce roku 5 miliard. Jeho finanční úspěchy ale byly ve výběru DPH. Je to logické, protože ekonomika roste.

Jen pro pobavení uvedu, že v pirátském návrhu na řešení konopí v České republice a případné legalizace podle coloradského modelu by při realistických cenách byl přínos do státní pokladny během jednoho roku 3,5 miliardy. To je větší přínos, než mělo EET bez započítaní implementačních nákladů pro živnostníky.

Prezident Miloš Zeman vás označil za jednu z nejvýraznějších osobností těchto voleb. Jmenoval také Babiše a Tomia Okamuru. Postaví pirátská strana vlastního prezidentského kandidáta? Není ve hře i podpora Miloše Zemana?

Piráti chtějí nové ministerstvo informatiky, zajímají se i o ministerstvo financí | Video: Tomáš Cetkovský, Kateřina Frouzová, Jakub Zelenka | 01:28

Otázku volby prezidenta jsme neřešili, soustředili jsme se na sněmovní volby. Vydali jsme tiskovou zprávu a odhlasovali stanovisko, v němž jsme dali 10 kritérií pro podporu prezidentského kandidáta. Ta současný pan prezident nesplňuje.

Jaké body to podle vás jsou?

Už ten první, že pan prezident má být reprezentativní. Má se také držet nejen ústavy, ale i zvyklostí. Měl by respektovat, že zahraniční politiku určuje vláda a prezident by neměl hovořit v rozporu s ní. Dávám příklad s piloty civilních letadel. Ti odcházejí do důchodu v šedesáti letech. Neznamená to, že by v takovém věku nemohli ten stroj řídit, ale roste riziko fatální chyby. Prezidentův zdravotní stav není takový, aby mohl dál tu funkci vykonávat, přestože bude kandidovat.

Co se týče IT zakázek, na některých resortech tikají bomby. Například systémy na důchody se musí vyřešit do konce roku 2018. Jak jste ochotni v těchto věcech pomoci?

Určitě jsme připraveni. Lidé mají možná představu, že by to ti piráti jako poslanci sami programovali. Pan prezident si určitě také představuje, že ti kluci umí dobře IT, tak by ty systémy rovnou vysekli. Tak to ale není. Ta kompetence spočívá v tom, že tomu rozumíme a vidíme, jakými nedostatky trpí už ta výběrová řízení.

Státní správa má tabulkové platy, které ale často nestačí na přilákání specialistů v IT oboru. Jak je dostat do služeb státu?

Můžeme jít cestou švýcarského modelu, kde zaměstnanci IT ve státní správě mají vyšší platy. Vše je kvůli tomu nyní outsourceované - údržba i správa. A ty služby jsou tak předražené. U výběrových řízení by měli sedět lidé, kteří tomu rozumí.

Kdykoliv se zatím do IT ve státní správě někdo pustil, zjistil, že jsou špatné licence. Data nepatří státu a podobně. Takže asi budou létat třísky a možná se budou muset investovat i velké peníze. Dokážete to lidem vysvětlit a neztratit v tom podporu?

Ty změny lidé uvidí. Ta předraženost zakázek obecně byla podle auditů 10 procent a lidé uvidí, že zůstane víc peněz v rozpočtu a nebude jim nikdo zvyšovat daně. Zakázky jsou sice poslední dobou napsané už skoro pirátsky. Bohužel obsahují takové detaily, které laik neodhalí a jsou z toho problémy, na to dáme pozor.

Vraťme se k politice. Máte 22 poslanců. Nebojíte se rizika, že piráti nebudou jednotní a ve straně se objeví takzvaní přeběhlíci?

Toho se nebojím. Na rozdíl od jiných politických stran ty lidi známe. Někteří lidé jsou v pirátské straně 5 až 8 let. To nejsou nováčci. Třeba Babiš obměnil celou svou politickou garnituru a ptá se ho někdo na takové otázky? Děláme politiku důvěry a já pochybnosti o našich lidech nemám.

Vyjednávání koalice bude asi poměrně složité. Pokud se nezapojíte jako členové vlády, zkusíte to nějak jinak?

Tohle je největší závazek. Nesmíme to podělat, říká předseda Pirátů Ivan Bartoš | Video: Zdeněk Bašus | 01:12

Těch jednání se určitě zúčastníme. Zatím jsme měli ale jen jedinou nabídku na vyjednávání (hnutí ANO). Musíme sestavit naše požadavky a preference a porovnat to s programy stran.

Vidíte už nějaké společné body programu?

Když se podíváte na programy stran, tak tam existuje shoda v řadě kruciálních věcí. Jsou to investice do vzdělání, změna investičních pobídek v České republice pro lákání firem, strany chtějí digitální stát i větší pravomoci pro Nejvyšší kontrolní úřad. Tam by mohla být názorová shoda všech politických stran bez ohledu na koalici a opozici.

Takhle to ale bylo minule i s iniciativou Rekonstrukce státu a vše se úplně nepovedlo…

Ale nebyli tam piráti, kteří by to po nich chtěli plnit. V poslaneckých lavicích můžeme ty otázky vznášet a ptát se, proč to nesplnili. Naše první priorita je třeba zrušit výjimky pro státní firmy z registru smluv. Nebudou moci sice tak hezky soutěžit, ale jsou to státní firmy. Ty nemají primárně generovat zisk.

Když jste v Praze vyjednávali o koalici, nechtěli jste spolupracovat například se sociálním demokratem Karlem Březinou. Máte podobnou podmínku i nyní?

Každý se točí na panu Babišovi, ale z našeho pohledu nesplňuje podobnou podmínku i pan Kalousek z TOP 09, který bude svou pozici nejspíš skládat. V ČSSD je pan Chovanec, pan Sobotka, který řeší OKD. To není problém na úrovni, že by byli obvinění či odsouzení. Problém je v tom, že ti lidé mají špatný kredit.

A je tam pro vás vůbec nějaká strana čistá?

Jsou tam dobří lidé. Několik jich je v TOP 09. V ČSSD jsou schopní politici.

Skoro to zní, že vám v každé straně vadí někdo. Nebojíte se izolace?

Nevím. Asi neumím odpovídat na takové otázky.

Vidíte nějakou variantu vlády?

Výstupy proti ANO považuji za dost formální. Podle mne jsou schopní se domluvit na původní vládní platformě. Bojím se varianty, kdy by ANO vládlo s podporou komunistů a SPD. Také si nejsem jistý rolí ODS. Občanská demokracie se stala druhou nejsilnější stranou, dostal je tam Petr Fiala, prokazatelně přinesl hodně hlasů, ale podle mých informací není jeho pozice v rámci strany silná. Velkou popularitu má Václav Klaus mladší. Kdyby se lámal chleba, až utichne nadšení v ODS, tak se po Petru Fialovi může slehnout zem a jeho roli převezme právě Klaus mladší, protože ten má podporu asi 65 procent členské základny.

Čtete rádi Aktuálně.cz? Hlasujte pro nás v internetové anketě Křišťálová lupa 2017 v kategorii Zpravodajství. Za vaše hlasy děkujeme! HLASOVAT ZDE >>>

Hlavní je pro vás otevírání státu. Chcete novelizovat zákon 106 o poskytování informací či zesílit registr smluv. Dokážou ale piráti ctít třeba státní tajemství? Můžete být třeba i ve výboru pro kontrolu BIS, kde se řeší citlivé věci.

Jasně. Podporujeme ochranu soukromí a obchodního tajemství. Ale je nějaká míra povolenosti sledování, celková míra délky odposlechu a všechna tato data by mohla být dostupná ke kontrole. Neuvidíte informace o konkrétních osobách, o operativní práci rozvědky či policie, ale uvidíte, že něco neodpovídá standardu.

A když bude nějaká zpráva tajná, tak ji nevynesete?

Nikdy jsme nezveřejňovali utajené informace. Pirátská strana se od samého začátku pohybuje v rámci české legislativy. Od svého založení stojí piráti na dvou věcech - právu svobodně získávat a šířit informace a právu na soukromí, čímž se myslí i utajení informací. Ale existují věci, které by ze zákona měly být veřejné už nyní. Pokud je v souvislosti se zákonem o whistleblowingu nahlášená trestná činnost, tak sám za sebe vždy preferuji právo společnosti vědět spíše než to, že ten člověk porušil povinnost mlčenlivosti, když se prokazatelně dělo něco protizákonného.