Piráti postaví příští rok kandidátky ve všech krajích, nevylučují koalice

Piráti jsou připraveni sestavit příští rok vlastní kandidátky ve všech krajích, nevylučují ani koalice. Záležet bude na rozhodnutí dané krajské organizace, řekl na Celostátním fóru Pirátů v Liberci předseda strany Ivan Bartoš. V posledních volbách do krajských zastupitelstev kandidovali Piráti ve všech krajích, v Olomouckém v koalici se Starosty a nezávislými (STAN).

Aktuálně jsou Piráti součástí vedení v devíti krajích. "Třeba od komunálních voleb v Olomouci nám dobře funguje spolupráce se starosty a pokud se krajská organizace rozhodne, budou kandidovat v koalici. Rozhoduje o tom členská základna," doplnil Bartoš.

Vedení strany podle něj zasahovat nebude. Republikový výbor má sice možnost zasáhnout do kandidátky, pokud by tam byl nějaký problematický člověk, dělá to ale minimálně. "Jak procházíme politickým životem a Piráti už tu jsou 14. rok, tak se učíme i ze svých chyb," dodal.

Jak budou kandidáty v krajích vypadat, nebude podle Bartoše záležet jen na Pirátech, ale bude to záležet na vůli dalších subjektů spolupracovat v jednotlivých krajích. Stejně jako v minulých volbách budou kandidátky otevřené i nečlenům strany nebo lidem z jiných uskupení. "Nedívám se na to pouze pohledem celostátních stran, ale je spousta zajímavých lokálních i krajských uskupení, která mají tah na branku a to je, myslím, zajímavá varianta pro krajské volby," dodal.

Českou republiku čeká supervolební rok, kdy se budou volit nejen nová krajská zastupitelstva, ale také třetina senátorů a zástupci Česka do Evropského parlamentu. Svůj post v Senátu bude obhajovat Lukáš Wagenknecht z obvodu 23 - Pardubice, který byl jediným pirátským senátorem zvoleným v roce 2018 z 12 kandidátů strany. Samostatnou kandidátku postaví Piráti i do Evropského parlamentu, v současné době mají z 21 českých zástupců tři, jsou členy frakce Zelených.

"Témata, která zvedáme na evropské úrovni, jsou progresivní, proevropská. Role liberálních progresivních stran, mezi které Piráti patří, je velmi důležitá i na evropském poli. Naše témata bylo vidět i v předsednictví České republiky, ať už to byla čistá energetika, moderní společnost, která investuje do vzdělání, ale také třeba otázky lidského soukromí v oblasti digitalizace a boj s dezinformacemi ve světě internetu," dodal Bartoš.