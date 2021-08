Piráti a starostové ztrácí voliče. Chybí jim útočnost i jasná identita, míní experti

Na jaře byli Piráti a starostové favority voleb a Ivan Bartoš dostával otázku, zda je připraven na roli premiéra. Od květnového zahájení kampaně však koalice sklízí kritiku za přešlapy a voliči od ní před létem začali odcházet. Úbytek preferencí trvá doteď. Nespokojenost se ozývá i zevnitř Pirátů, kampaň je podle nich moc obranná. Experti tvrdí, že dvě strany v koalici ztratily vlastní identitu.

Podle průzkumů Piráti a starostové zažívají od jara, kdy úspěšně atakovali až třicetiprocentní hranici, pokles podpory voličů. Aktuální data agentury Median jim přisuzují zhruba dvacetiprocentní preference, tedy třetí místo - za hnutím ANO a koalicí Spolu. Podle agentury STEM by je v srpnu volilo dokonce jen 18,7 procenta Čechů.

Poté co koalice v květnu na pražském nábřeží s jedinou ženou osamocenou mezi lídry v obleku oficiálně odstartovala kampaň a zveřejnila program, začali se podle analytiků od ní voliči lehce odklánět.

Ředitel Medianu Přemysl Čech vysvětluje, že trend poklesu podpory začal i kvůli tomu, že se Piráti a hnutí STAN snažili svůj program komunikovat velmi otevřeně. "Část lidí otevřenost zarazila, domněnky, že budou znárodňovat byty, je znejišťují," tvrdí a dodává, že jsou lidé zmatení posledním vývojem, starší voliči koalice uvažují o přesunu ke konkurenční koalici Spolu a zároveň přibývá nerozhodnutých. U mladých lidí agentura Median sleduje částečně i odchod k SPD či Přísaze expolicisty Roberta Šlachty.

"Piráti se snaží na jednu stranu prostudovat zmrzlinu, která bude nejvíc vyhovovat národu, ale spoustu konzervativnějších voličů střední třídy to spíš odpuzuje. Pro ně jsou takové diskuse moc komplikované," poukazuje Přemysl Čech na debaty o "ideologicky vhodném nanuku", které v červenci sklidily například na sociálních sítích posměch.

Ve stejnou dobu vyvolala rozčarování i koláž, na které se Jakub Michálek s lasem snaží chytit zloděje, později byla z internetu stažena. "Leckdy jsou právě tyto přešlapy důležitější než konkrétní programové téma. Z twitterové bubliny se to dostane dál a rychle se šíří, nabalují se na ně další vtipy," míní politoložka a odbornice na politický marketing Marcela Konrádová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zapomínáme na skalní voliče a na mladé, ztratili jsme pirátskou útočnost

Alžběta Králová z Institutu politického marketingu upozorňuje, že marketingových nedostatků si na sociálních sítích všímají hlavně mladí. "Dílčí nepovedené příspěvky se pravděpodobně k běžnému voliči nedostanou. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že velkou část voličského jádra Pirátů tvoří mladší věková kategorie, která je na sociálních sítích aktivní a kterou přešlapy mohou z dlouhodobého hlediska odradit od volby koalice," říká Králová.

Připomíná také, že na rozdíl od koalice Spolu nemají Piráti a starostové speciální kampaň zacílenou na mladé.

Slabší výsledek Pirátů a starostů přitom může souviset i s klesajícím odhodláním mladých lidí účastnit se voleb. Podle Medianu jsou to právě mladí, kteří ztrácejí přesvědčení, koho volit. A koalice jich má hodně i mezi svými jádrovými voliči. Ti ovšem taky ubývají. "Volební jádro koalici kleslo během zhruba pěti měsíců asi o pět procent," vysvětluje analytik Čech.

Opomíjení skalních a případně mladých voličů vytýkají koalici i její členové. "Netajím se tím, že podle mě padlo množství špatných rozhodnutí, a že je někteří lidé obhajovali příliš dlouho, ačkoli bylo zjevné, že nebyla dobrá. Příkladem budiž rozhodnutí se orientovat na voliče nové, nikoli však na stávající," říká například europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová, která však dodává, že se to postupně mění a koalice přišla s novou strategií, ve které nedostatky reflektuje.

Europoslankyně je zároveň nespokojena s výkonem poslance Mikuláše Ferjenčíka, jenž je zodpovědný za prezentaci strany v kampani. "Pan Ferjenčík není vhodnou osobou na pozici, on je spíš datový analytik než markeťák," vysvětluje. A doplňuje, že je podle ní hodně vytížený a kampani by prospělo, aby se jí věnoval člověk, který by k ní směřoval plnou pozornost.

Debaty o schopnostech poslance Ferjenčíka v čele kampaně rozvířil před dvěma týdny příspěvek jednoho ze straníků na otevřeném Pirátském fóru, který navrhoval jeho odvolání z vedení mediálního odboru strany.

Dění okolo poslance spustilo uvnitř strany polemiku o kvalitě celé koaliční kampaně. "Máme dobrá témata, nedaří se nám je ale uchopit. Kampaň je extrémně defenzivní. Ze začátku jsme dostali pár facek v podobě lží a útoků, kterým jsme museli čelit. Měli jsme je ale odrazit a jít dál, ale my jsme místo toho celou kampaň postavili do extrémně obranné polohy," říká k tomu například krajský zastupitel ve Zlínském kraji Jiří Knotek, který do voleb kandiduje z 19. místa.

Knotek se rovněž domnívá, že strana ztratila pirátskou útočnost z roku 2017. "Ta kampaň byla zapamatovatelná, ofenzivní," popisuje. Přesto věří, že u Pirátů a starostů dochází k sebereflexi a myslí si, že je kontaktní kampaň a chystané předvolební debaty mohou zachránit.

Strany si v koalici nedokázaly udržet vlastní identitu, říká bývalý marketér Pirátů

Redakce Aktuálně.cz se na současnou kampaň koalice dotázala i politického marketéra Jakuba Horáka, který před čtyřmi lety vedl kampaň Pirátské strany. Piráti ve volbách v roce 2017 uspěli s téměř jedenácti procenty a dostali se poprvé v historii do sněmovny.

"Preference klesají proto, že si strany v koalici nedovedly udržet vlastní identitu, což je jednoznačně vina chybně vedené kampaně," míní Horák.

Přitom spojení se STAN označuje jako geniální politický tah, který propojuje energii Pirátů s kompetencemi starostů. "Nová koalice ale nezískala jasnou tvář. Obě dvě strany by se nyní měly zaměřit na vlastní komunikaci, navrátit se k původním logům. Na logo s pirátskou vlajkou byli tehdy pirátští dobrovolníci hrdí, jak může být ale člověk hrdý na černé kolečko a čtvereček?" uvažuje.

Právě kampaň z roku 2017 pod Horákovým vedením s bojovným heslem a vězeňským autobusem hodnotí kladně také Alžběta Králová z Institutu politického marketingu. "Současná kampaň působí o třídu níž než ta z roku 2017 s heslem 'Pusťte nás na ně'. Tehdy to mělo dynamiku, teď si s nimi nic podobného nespojíme," uvádí.

Králová připomíná, že Piráti se STAN sami uznávají, že se ocitli v defenzivní fázi a na útoky například ze strany Andreje Babiše neumějí úplně reagovat. "Energii zaměřují na boj s dezinformacemi a už se jim nedaří nastolovat vlastní témata, jako se to daří právě třeba Babišovi, který opět otevřel téma migrace, které, ač není tolik aktuální, voliče oslovuje," říká a dodává, že propagace koalice by měla být navíc pozitivnější.

Mikuláš Ferjenčík vysvětluje, že kampaň je upravována průběžně a problémům s nastolováním jasných témat si je podle svých slov vědom. "Nejdůležitější je, abychom dostali naše klíčová volební témata - jako plán na srovnání státních financí či protikorupční program, k lidem. Zatím se nám to moc nedaří. Máme ale finanční prostředky jen na velkou vlnu v září, teprve to rozběhneme," říká poslanec.

Přestože z řad vedoucích představitelů koaličních stran v poslední době zní slova o reflexi a nové strategii v kampani, Jakub Horák je spíš skeptický. "Chci to uvést v tomto kontextu: Protože žádná vláda bez Babiše nepůjde sestavit bez Pirátů, držím jim palce, ale bohužel jsem navzdory anoncovaným změnám v kampani žádný posun k lepšímu nezaznamenal."

Marketingové nedostatky se koalice pod vedením Pirátů bude snažit vymýtit i novými posilami. Jak informovaly Seznam Zprávy, nedávno si mimo jiné najala zkušeného politického marketéra Martina Charváta. Lze to vyčíst i z jejího transparentního účtu, za jeho marketingové služby zaplatila dosud přes 120 tisíc korun. "Pan Charvát má pomoci v komunikaci hlavních témat, jak je vysvětlovat jednodušeji," říká předseda STAN Vít Rakušan.

STAN je STAN a Piráti jsou Piráti

Marketéři koalice se o znovuobjevení identit dvou stran, o kterém mluví marketingový expert Horák, alespoň částečně pokoušejí. Ve videu na Facebooku Víta Rakušana z půlky srpna mluví předseda starostů znatelně rázněji než v předchozích předvolebních spotech, když například prohlašuje: "Nejsem Pirát. Jednou starosta, navždy starosta. Vždyť my starostové jsme se nezměnili, znáte nás dobře."

Sám Rakušan sděluje, že nově bude kladen důraz na oddělenou prezentaci dvou subjektů. "Hlavní strategií je zdůraznit, že STAN je STAN a Piráti jsou Piráti. Koalice má smysl hlavně v této synergii," říká. A naráží i na otevřenou kritiku kampaně koalice zevnitř Pirátské strany. "Problém je v tom, že my vše řešíme mezi sebou, Piráti zcela veřejně. Ale je dobré si uvědomit, že kritika uvnitř Pirátské strany už utichá," dodává.