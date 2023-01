Pavel na Hrad, skandovali generálovi příznivci. Optimističtí byli od začátku sčítání

Petr Pavel se stane příštím českým prezidentem. Nad Andrejem Babišem zvítězil s větším náskokem, než jaký měl před pěti lety Miloš Zeman nad Jiřím Drahošem. Těsně před sečtením posledních okrsků vede s 58,3 procenta hlasů. Průběžné výsledky s ním v pražském Karlíně sledovala řada známých osobností.

Pavel dorazil do štábu v pražském Foru Karlín krátce před druhou hodinou odpoledne. "Ráno jsme si užili klidné posezení s naším synem, pak jsme se chvíli připravovali a vyrazili jsme sem. Cítím se velmi dobře," řekl Pavel novinářům, než se spolu s manželkou Evou odebral do zákulisí volebního štábu. Budoucí první dáma ještě prozradila, že měla v kapse slona pro štěstí.

Pavel vedl od samého začátku sčítání hlasů, sálem se proto už krátce po uzavření volebních místností co chvíli ozýval potlesk i pokřik "Pavel na Hrad". Před čtvrtou hodinou odpoledne, když už bylo jeho vítězství jasné, Pavel vystoupil před své podporovatele a televizní kamery.

"Předpokládám, že dnešní večer a zítřek strávím s médii, na pondělí už možná budu mít nějaké první schůzky s ústavními činiteli, se kterými si pohovořím, jak budeme společně fungovat. Dále nastane příprava na příchod mého období, ve kterém bude potřeba postavit tým," nastínil Pavel svůj další program.

Jedna z novinářských otázek směřovala k tomu, co je Pavlův hlavní cíl, kde by chtěl Česko vidět za pět let. "Chci změnu atmosféry v naší zemi. V tom, že se přestaneme litovat, přestaneme si stěžovat, začneme si plně uvědomovat, jaké štěstí máme, že žijeme zrovna v této zemi, jaký potenciál (naše země) má a začneme ho naplno využívat. Musíme se přestat dohadovat, začít odstraňovat překážky a hledat řešení, jak to udělat. Pak budeme žít v pohodě," sdělil Pavel.

Kromě stovek českých i zahraničních novinářů přišli Pavla podpořit i jeho sponzoři a řada známých osobností, například modelka Taťána Kuchařová. "Pan generál je klidná síla, jeho slovo platí, nelže, nekrade, nepodvádí. Je to člověk, který je zvyklý na velký tlak, který měl před sebou spoustu zásadních rozhodnutí, je ochotný položit život za druhé. Není tu jiný kandidát tohoto měřítka," vysvětlila Kuchařová.

Mezi příznivce patří i herečka Jitka Čvančarová. "Já Petra Pavla podporuji od samého začátku, od září jsem jezdila s panem generálem dělat občanské debaty, jezdili jsme po různých koutech Česka. Nese s sebou všechny opravdové hodnoty, které považuji za důležité," popsala.

Na místě po celou dobu panovala optimistická nálada. Užívali si ji také známý chirurg, dvaaosmdesátiletý Pavel Pafko, herečka Zlata Adamovská, její manžel Petr Štěpánek, moderátor Ondřej Sokol či novinář Tomáš Etzler. A také neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer, který Pavla podpořil poté, co bylo jasné, že sám do druhého kola nepostoupí. "Petr Pavel má co nabídnout a vím, že to je člověk, který by byl prezidentem, za kterého se nemusíme stydět," uvedl Fischer.

Pavlova prezidentská kampaň, jíž od začátku vládlo heslo "Vraťme zemi řád a klid", mimo jiné vznikala pod taktovkou slovenských marketingových stratégů, kteří pomohli do prezidentského křesla také Zuzaně Čaputové.

"Je to vyústění všeho snažení, uvidíme, jestli jsme tu naši práci odvedli dobře, nebo ne. Máme informaci, že by výsledek nemusel být špatný," uvedla manažerka volební kampaně Pavla Nýdrle před sečtením hlasů. Její manžel, podnikatel Michal Nýdrle dorazil do štábu se šampaňským. Pronesl, že si je jistý, že Petr Pavel vyhraje. "On byl vždycky vizionář," podotkla na jeho adresu Nýdrle.

Svou kandidaturu Pavel oficiálně oznámil loni 6. října, spekulovalo se o ní však už dříve. Ucházet o Hrad se podle jeho slov rozhodl právě kvůli jeho největšímu soupeři Andreji Babišovi.

"Velice dobře si na to vzpomínám. Bylo to na sklonku roku 2019, když Miloš Zeman začal z nějakého důvodu mluvit o svých možných nástupcích. Řekl, že jeho preferovaným kandidátem by byl právě Babiš. A já když jsem si uvědomil, co všechno mám s ním spojeno, tak jsem se zděsil a řekl jsem si, že mám-li sebemenší možnost proti tomu něco udělat, tak to určitě udělám," řekl Pavel před třemi týdny v rozhovoru na Frekvenci 1.

Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi mandát končí v březnu. Po inauguraci by chtěl Pavel společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou odcestovat na Ukrajinu, spojit to chce také s návštěvou Slovenska. Jako nová hlava státu slibuje hlavně začít spojovat společnost. "Chci s lidmi pravidelně komunikovat, zdůrazňovat jim, v čem máme společný zájem," říká Pavel.