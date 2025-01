Pře uvnitř vlády. Ministr Hladík slibuje petkovou revoluci, podle Kupky ztroskotá

Pro ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) jde o věc nejvyšší důležitosti. Než bude za pár měsíců po podzimních sněmovních volbách končit, přeje si splnit svůj sen o petkové "revoluci", která by zcela změnila současný systém používání PET lahví a plechovek. Jenže podle informací Aktuálně.cz žádná revoluce nebude. Proti ní je nejen opozice, ale také mnozí vládní politici.

Když lidovecký ministr Petr Hladík mluví o svém plánu na zálohování PET lahví a plechovek, je na něm vidět značné nadšení. A zejména přesvědčení, že věc do konce svého mandátu dotáhne, ačkoliv se mu oproti plánu zatím nepodařilo dostat nový zákon ani na jednání sněmovny.

O jeho snaze svědčí i to, že hned na začátku roku se už setkal se starosty několika obcí, které se snažil přesvědčit, jak prospěšná by i pro ně byla "petková revoluce". Pokud by začala platit, vznikly by po celé zemi sběrny, které by byly ve všech prodejnách a čerpacích stanicích s plochou větší než 50 metrů čtverečních. V nich by lidé dostávali zpátky zálohu za každou PET lahev či plechovku, podobně jako tomu je nyní třeba u skleněných lahví od piva.

"Systém pomůže životnímu prostředí, zbavíme se PET lahví a plechovek v přírodě, získáme obrovské množství materiálu, co se válí na skládkách a v přírodě, a pomůžeme českému byznysu," obhajuje návrh zákona Hladík.

Když Aktuálně.cz zjišťovalo, jak velkou šanci má ministr Hladík plán prosadit, narazilo na řadu kritiků i pochybovačů. Proti sobě stojí především dvě silné lobby. Na jedné straně firmy, které plné své nápoje do lahví a plechovek, které jsou jednoznačně pro zálohování, a proti nim skládkovací firmy, které naopak nový systém kategoricky odmítají. Rozhodující ale bude názor 200 poslanců a 81 senátorů.

Neprojde to, tvrdí ministr Kupka

Jenže podle informací Aktuálně.cz Hladík jejich podporu nemá. Koalice má sice ve sněmovně většinu, jenže o zálohování nejsou přesvědčeni ani mnozí vládní politici. A to jak z ODS, tak STAN. Místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka říká, že zákon patrně neprojde.

Ačkoliv tvrdí, že nechce vůči Hladíkově nápadu ostře vystupovat, podle něj by řešení mělo být jiné. "Hledáme co nejpraktičtější řešení, jak v naší zemi zajistit recyklování. Aby se například nestalo, že zatížíme domácnosti takovými komplikacemi, kdy by lidé nebyli ochotni třídit obecně odpad," vysvětluje Kupka.

"Obce a města investovaly obrovskou energii do toho, aby dokázaly zajistit třídění separovaného odpadu mnohem lépe, než je tomu v okolních zemích. Souhlasím s panem ministrem, že málo recyklujeme. Je potřeba to řešit, ale měli bychom to řešit u všech obalů, nejen u plastů a plechovek," říká Kupka.

Plastovou revoluci nepodporují ani ministři za STAN, podle informací Aktuálně.cz na příslušném jednání vlády o tomto zákonu někteří nebyli a další se při hlasování zdrželi. Například ministr obchodu a průmyslu Lukáš Vlček nedávno řekl, že nyní návrh nepodporuje. "Neměli bychom řešit jen PET lahve a plechovky, problém se týká například celé řady jiných plastů," uvedl Vlček. A místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček tvrdí, že je rovněž spíše proti.

S revolucí nesouhlasí ani senátoři

Výhrady se objevují i v Senátu. Mnozí jeho členové mají zároveň funkce v obcích či městech, přičemž ty patří spíše k odpůrcům plastové revoluce. O tom, že by senátoři zákon poslancům vrátili, je přesvědčený například Zdeněk Nytra, který vede společný senátorský klub ODS a TOP 09 - tedy nejpočetnější ze všech klubů.

V takovém případě by Senátem vrácený zákon musela schválit nadpoloviční většina všech poslanců, zatímco obvykle stačí jen většina přítomných.

Nytra má k návrhu několik připomínek. Jedna z největších se týká toho, že obce s takovou změnou nepočítaly. "Kdyby někdo už před časem řekl, že má něco takového v plánu, mohly by se na to obce a města připravit. Ale za předchůdkyně pana ministra Hladíka ministerstvo tvrdilo, že zálohování PET láhví a plechovek za této vlády nebude. Obce s tím takto počítaly a zařídily se podle toho. A teď ministerstvo obrátilo," říká senátor.

Ministr Hladík se přesto vzdát nechce. Z jeho veřejného vystupování i z webu jeho ministerstva je zřejmé, že vysvětlování zálohování věnuje mnoho úsilí. Nyní tvrdí, že je připravený udělat v návrhu některé změny, aby kritikům vyhověl. Uvědomuje si však, že i tak bude obtížné, aby za současné vlády zákon ještě prošel. "Například u STAN hraje roli velká skládková lobby. Ale po jednání s mnoha poslanci a poslankyněmi věřím, že se nakonec většina pro schválení najde," trvá na svém Hladík.