BIS zažívá výjimečnou návštěvu, do centrály tajné služby dorazil prezident Pavel

Prezident Petr Pavel v úterý ráno navštívil Bezpečnostní informační službu. S jejím ředitelem Michalem Koudelkou proberou témata spjatá s bezpečností státu i mezinárodní otázky týkající se Česka. Pavel je teprve druhý prezident, který do centrály kontrarozvědky dorazil. Hlava státu je podle zákona jedním z adresátů zpráv tajné služby, s vědomím vlády jí může také dávat úkoly.

Ta návštěva se domlouvala několik měsíců. Minulý týden padlo definitivní rozhodnutí, že se ve vybraný termín uskuteční. A v úterý probíhá. V půl desáté dopoledne přišel do sídla Bezpečnostní informační služby v pražských Stodůlkách prezident Petr Pavel. Zdrží se tam zhruba dvě hodiny. Jeho předchůdci Miloš Zeman ani Václav Klaus tam nikdy nezavítali.

Poslední hlavou státu státu, která přišla do centrály kontrarozvědky, byl v roce 1998 Václav Havel. BIS tehdy sídlila v jiné pražské části. Taková návštěva obvykle platí za výraz kvalitních vztahů obou stran či výraz podpory dané službě. Takto BIS přivítala na podzim 2022 při příležitosti prezentace své výroční zprávy premiéra Petra Fiala (ODS).

Podle dostupných informací se Pavel s Koudelkou poprvé setkali loni 30. ledna. Stávající hlava státu měla tehdy dva dny po vítězných volbách, oficiálně však ve funkci ještě nebyla. Setkání předznamenalo přenastavení vztahů mezi službou a Hradem. Pavlův předchůdce Miloš Zeman se k BIS choval nepřátelsky, veřejně zpochybňoval její výkonnost.

"Na dnešní schůzce s ředitelem BIS Michalem Koudelkou jsme probrali nastavení vztahů a spolupráci do příštích měsíců. Bezpečnostní rizika, kterým naše země čelí, vnímáme podobně. Počítám s pravidelným setkáváním a těší mě, že se má rozhodnutí budou opírat o kvalitní informace," komentoval Pavel setkání z loňského ledna.

Současný prezident také hned na první návrh Fialovy vlády loni v květnu udělil Koudelkovi hodnost brigádního generála. Zeman v průběhu svého druhého funkčního období podnětům ke Koudelkově povýšení odolával, odmítl celkem sedm takových návrhů Babišova i Fialova kabinetu.

"Plukovníka Koudelku samozřejmě do generálské hodnosti budu jmenovat při nejbližší možné příležitosti, protože mám za to, že si to svojí prací už dávno zasloužil," řekl Pavel po zmíněné schůzce České televizi. Koudelka byl několik let jediným šéfem jedné ze tří tajných služeb, který nenosil generálskou hodnost.