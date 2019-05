Zvrat v případu rvačky s náměstkem ministra, vojenský policista vyváznul bez trestu

Vyšetřování rok a půl staré rvačky, při které se do sebe pustili ekonomický náměstek ministerstva obrany Pavel Beran a nejmenovaný vojenský policista, se vyvinulo nečekaným směrem. Přestože byl příslušník vojenské policie nejprve obviněn, k soudu nepůjde. Podle zjištění Aktuálně.cz totiž žalobce jeho stíhání podmíněně zastavil. Prověřování náměstka pokračuje dál. Zda se u Berana rozjede trestní stíhání, by mělo být jasné nejpozději v červnu.

Ke rvačce došlo 21. listopadu 2017, kdy byla ekonomická sekce ministerstva obrany na výjezdním zasedání v Bedřichově. Výjezd řídil právě náměstek Pavel Beran. Po skončení oficiální části vyrazil se svými lidmi do restaurace U Medvěda ve Špindlerově Mlýně. Pozdě večer se náměstek dostal před podnikem do konfliktu s vojenským policistou. Oba muži po rvačce zamířili do nemocnice. Beran měl tříštivou zlomeninu nosu, policista utrpěl otřes mozku.

Vyšetřování vojenských policistů mají v kompetenci krajští žalobci, náměstkova soka tak začalo loni v říjnu stíhat Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Vyšetřování nicméně dozorovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které letos v dubnu stíhání podmíněně zastavilo.

"Usnesením státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, který ve věci vykonával dozor nad vyšetřováním, došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání obviněného," potvrdila zjištění Aktuálně.cz Hana Flídrová, náměstkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Muž si původně převzal obvinění z ublížení na zdraví a výtržnictví.

O posledním vývoji v případu rozhodl žalobce Martin Bílý. Ten v reakci pro Aktuálně.cz odkázal na trestní řád, podle něhož lze v případě trestní sazby do pěti let stíhání podmíněně zastavit, pokud se pachatel dozná či druhé straně uhradí škodu. "Obviněný tyto zákonné podmínky splnil, a proto jsem takto rozhodl," vysvětlil. "Blíže se nebudu s ohledem na neveřejnost přípravného řízení vyjadřovat," dodal.

Začal si, tvrdí náměstek

Podle informací serveru Aktuálně.cz jde o vojenského policistu s iniciálami A. P. sloužícího ve vojenském areálu v Travčicích na Litoměřicku, kde se nachází jeden ze sedmi muničních skladů v zemi. Ministerský náměstek tvrdí, že to byl právě příslušník vojenské policie, kdo incident začal. Když Aktuálně.cz na konflikt jako první upozornilo, Beran mu popsal svou verzi příběhu.

"Venku jsem dostal od nějakého cizího chlapa zákeřně zničehonic obrovskou ránu loktem do nosu. V tu chvíli jsem vnímal jen křupnutí nosních kůstek, na několik vteřin jsem byl úplně mimo," popsal náměstek. Podle jiných informací se spor mezi oběma muži rozhořel kvůli jedné z Beranových podřízených, s níž měl mít náměstek poměr. Beran však tuto verzi vyloučil, podle svých slov je šťastně ženatý otec dvou dětí.

Pokud náměstka obviní, dočasně skončí ve službě

Každopádně ránu od vojenského policisty, o jehož zařazení se dozvěděl až později, nenechal Beran bez odezvy. Sám mu obratem uštědřil několik úderů. Právě kvůli této reakci na sebe obrátil pozornost policie. Kriminalisté Berana prověřují kvůli podezření z výtržnictví. Zda se trestní řízení překlopí do fáze vyšetřování, zatím není jasné. Nicméně o případném obvinění či naopak odložení věci se má rozhodnout v dohledné době.

"Schází poslední výslech svědka a poté bude rozhodnuto. Předpokládám, že to bude během května až června," řekl Aktuálně.cz žalobce Jindřich Dušek z Okresního státního zastupitelství v Trutnově, které práci policie v případě náměstka dozoruje. Podle informací Aktuálně.cz se prověřování táhne kvůli tomu, že svědci pochází z různých koutů Česka. Rozkrývání případu komplikují i složité výslechy, protože aktéři konfliktu i svědci byli pod vlivem alkoholu.

Jelikož náměstka Berana policie dosud neobvinila, ve své práci na ministerstvu pokračuje. Pouhé prověřování tomu nebrání. Pokud by ho však kriminalisté začali stíhat, jeho služba by ve stávající podobě skončila. Beran by nesměl chodit do úřadu, z domova by pobíral půlku platu. Pokud by ho soud pravomocně potrestal, musel by z resortu odejít úplně. Při opačném scénáři by naopak coby náměstek mohl pokračovat.