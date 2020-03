Jiří Faltýnek po podezřeních z korupce pozastavil své členství v brněnském ANO

Syn druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, Jiří Faltýnek, na vlastní žádost pozastavuje členství v hnutí, a to do konce roku 2020. Děje se tak krátce poté, co Aktuálně.cz a HN informovaly o tom, že policisté Jiřího Faltýnka podezřívají z korupce v kauze stamilionových manipulací zakázek, kterou policisté vyšetřují v Brně pod krycím jménem Stoka.

"Potřebuju se po té mediální masáži zkoncentrovat," vysvětlil redakci stručně Faltýnek. Syn šéfa poslanců ANO byl v minulosti mimo jiné členem vedení městské firmy Teplárny Brno. "Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali policisté do spisu, s jehož obsahem se deník Aktuálně.cz seznámil. Ve čtvrtek na post místopředsedy brněnského ANO rezignoval Pavel Dvořák. I o něm Aktálně.cz a HN napsaly, že jej vyšetřovatelé podezřívají z toho, že manipuloval veřejné zakázky spolu s policií řečenou ústřední postavou kauzy - exmístostarostou Brna-střed Jiřím Švachulou. Situaci v brněnském ANO řešilo ve čtvrtek vedení hnutí. Nakonec předsednictvo v Praze odhlasovalo zrušení trojice místních organizací - v Brně-Židenicích, Brně-Černovicích a v Brně-Starém Lískovci. Související "Třicet procent pro Efka." Detektivové podezřívají Faltýnkova syna z braní úplatků Organizace Brno-střed, u níž Aktuálně.cz popsalo, jak do ní nechal místopředseda ANO Faltýnek v rozporu se zaběhlými pravidly a přes nesouhlas místních členů přijmout nejenom Švachulu, ale i jeho známé, zůstala netknutá. Do postů v brněnském hnutí ANO pomohl Jiřímu Faltýnkovi a dalším dle svědectví bývalých členů hnutí exprimátor Petr Vokřál, jeho náměstek Richard Mrázek a dvojka ANO Jaroslav Faltýnek.