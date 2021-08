Německý prezident Steinmeier dorazil vlakem do Prahy, setká se se Zemanem i Babišem

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přijel z Berlína vlakem na návštěvu Česka. Na pražské hlavní nádraží dorazil krátce po 15:30. Během třídenního pobytu se setká s prezidentem Milošem Zemanem nebo premiérem Adrejem Babišem. Na závěr navštíví Ústí nad Labem. Ještě dnes se Steinmeier setká v Lánech na večeři s prezidentem Zemanem.

Ještě ve středu se setká v Lánech na večeři se Zemanem. Oficiální jednání mají naplánováno až na čtvrteční dopoledne. V Lánech také hlava německého státu položí květiny u hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Německý prezident před odjezdem z Berlína do Prahy přirovnal svou návštěvu Česka i k cestě do minulosti, protože vztahy Čechů a Němců nebyly vždy nejlepší. Nyní je ale přesvědčen, že sousedství a partnerství stojí na pevných základech, které neohrozí žádný politický vývoj.

"Těším se na tuto cestu, je to trochu i cesta do minulosti, protože Češi a Němci si nebyli vždy dobrými sousedy," řekl Steinmeier na berlínském hlavním nádraží. Za obrat ve vzájemných vztazích označil česko-německé smlouvy a deklarace z 90. let minulého století, které přispěly ke zlepšení partnerství.

O minulosti a současnosti chtěl Steinmeier mluvit také během jízdy do Prahy hovořit se svými hosty přímo ve vlaku. "Budeme mluvit o tom, co se v posledních třech desetiletích podařilo," řekl před cestou. "Rok od roku jsme si bližší - hospodářsky, politicky, kulturně, lidsky," dodal.

I přes těžkosti a složitost minulosti mají nyní česko-německé vztahy podle Steinmeiera natolik pevný základ, že je zcela nezávislý na politické a vládní konstelaci. "To je poselství pro nynější rok, kdy se v obou zemích konají volby," uvedl německý prezident. Hovořit chtěl Steinmeier s hosty také o pandemii nemoci covid-19 a následcích, které měla, například o uzavřených hranicích.

Cesta Spolkového presidenta Frank-Walter #Steinmeier do České republiky začíná. Cestou vlakem z Berlína do Prahy. Cílem návštěvy je prohloubení česko-německého sousedství. Šťastnou cestu, pane prezidente!https://t.co/YnnU1UJF2J pic.twitter.com/cBRrOh1PDl — Velvyslanectví SRN (@velvyslanec_SRN) August 25, 2021

Prezident promluví se Zemanem i Babišem

Na Pražském hradě německého prezidenta uvítá Zeman s vojenskými poctami. Setkání bude předcházet pieta v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde Steinmeier uctí památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Steinmeier do Národního památníku hrdinů heydrichiády přijde jako první hlava německého státu. Ve středu řekl, že si Německo připomíná svou odpovědnost. Připomněl, že kromě atentátníků zemřela i řada dalších nevinných lidí. Označil za povinnost, aby bylo současné dobré sousedství posíleno, a to hlavně pro budoucnost.

Ve čtvrtek se německý prezident setká také s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), jednání s premiérem Babišem je v plánu v pátek. Vedle Prahy navštíví Steinmeier také Ústí nad Labem. V severočeském městě si mimo jiné prohlédne multimediální expozici nazvanou Naši Němci.

V plánu má také návštěvu Strahovského kláštera, setkání se zástupci německých firem nebo recepci na německé ambasádě. Soukromě se také setká s bývalým českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09), potvrdil mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk.