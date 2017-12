Pokud mě přijmou zpět do ČSSD, budu v únoru kandidovat na předsedu, řekl Paroubek

před 3 hodinami

Bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek, který se dosud marně pokouší o návrat do sociální demokracie, oznámil, že by se chtěl už na únorovém sjezdu ucházet o post předsedy. V cestě mu ale zatím stojí místní organizace na Praze 5, které byl dříve členem a jejíž souhlas k opětovnému přijetí do strany potřebuje.

Praha - Jiří Paroubek by se chtěl znovu ucházet o post předsedy ČSSD. Bývalý premiér a šéf sociální demokracie nyní řekl poprvé naplno, co dosud halil do nekonkrétních prohlášení o ochotě pomoci straně, ze které v roce 2011 odešel. Paroubkovým nejvyšším ambicím však brání zásadní věc. ČSSD, konkrétně místní organizace na Praze 5, které byl dříve členem, jeho přijetí zatím odmítá. A podle stanov partaje se bez souhlasu původní domovské buňky nelze vrátit.

"Když se podívám na možné kandidáty na předsedu, ať už je to pan hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, nebo Milan Chovanec, tak si soudný člověk asi řekne, jak to může dopadnout a že bych měl do té hry vstoupit. Určitě bych tedy měl ambice ještě na únorovém sjezdu zasáhnout do souboje o předsednický post," řekl Aktuálně.cz politik, který už v křesle předsedy ČSSD seděl v letech 2006 až 2010.

Přesvědčit několik desítek hlasujících obvodního výkonného výboru ČSSD Prahy 5 do 18. února, kdy se mimořádný sjezd koná, ale nebude snadné. Zvlášť když byl už na začátku listopadu jednou odmítnut. "Předpokládám, že další jednání je naplánováno, ale někteří lidé v ČSSD mají zájem, aby tahle epizoda skončila až 19. února, tedy den po sjezdu," řekl Paroubek.

Že šance na rychlý návrat není definitivně uzavřená, vyplývá z reakce předsedy sociálních demokratů na Praze 5 Jana Smetany. "Naše rozhodnutí bylo sice skoro jednomyslné, ale jednání je možné vždy. Od té doby mě však nikdo neoslovil," řekl.

Hlavní osobou přesvědčovací kampaně za návrat Paroubka do ČSSD je starosta Cerhenic a předseda ČSSD na Kolínsku Marek Semerád. Ten zůstává optimistou. "Mluvil jsem od listopadu s desítkami sociálních demokratů z Prahy 5, s panem předsedou Smetanou samozřejmě budu hovořit také. Věřím proto, že vstup pana Paroubka je jen otázkou času," řekl Semerád.

Pravdou je, že Paroubek již má kus cesty zpět do ČSSD úspěšně za sebou. V Cerhenicích, kde si podal přihlášku, už jeho návrat schválili, původně zamítavé stanovisko po prohraných volbách změnil na kladné i krajský výkonný výbor pražské ČSSD. Souhlas Prahy 5 je tak pro něj posledním chybějícím krokem.

I v případě přijetí ještě před sjezdem by ale Paroubek narazil na další potíže. ČSSD by kvůli němu, podobně jako v případě hejtmana Vysočiny a stále ještě nestraníka Jiřího Běhounka, musela změnit stanovy. Nyní je v nich totiž pro kandidáta na předsedu zakotvena nutnost být aspoň pět předchozích let členem ČSSD. Paroubek by navíc mohl mít potíže získat potřebné nominace. "Pokud by byl o mě zájem, cesta by se určitě našla," říká však. Skupiny, které ho ve straně podporují, ale jmenovat odmítá.

O Paroubkově chuti vrátit se na vrcholné pozice v ČSSD vypovídají i příspěvky na jeho webu vaševěc.cz. V posledním týdnu na něm publikoval jak analýzu příčin pádu sociální demokracie, tak návrh programových cílů obnovené strany. "Myslím, že z toho by sociální demokracie mohla vyjít, až na výjimky jsem totiž žádné návrhy programových věcí od nikoho neslyšel," říká sebevědomě.

Do obnovené ČSSD nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil v listopadu 1989 a už v roce 1993 neúspěšně kandidoval proti Miloši Zemanovi na předsedu. Po odstoupení Stanislava Grosse byl od dubna 2005 do srpna 2006 předsedou vlády. Od května 2006 do června 2010 zastával post předsedy strany, na který rezignoval po parlamentních volbách 2010, kdy ČSSD pokračovala v opozici.

Z partaje vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky Paroubek odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy říkal, že se chce věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

