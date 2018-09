Ovčáček přestoupil z husitské církve ke katolíkům, obřad vedl Dukův tajemník

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana se rozloučil s Církví československou husitskou. Důvody přestoupení ke katolíkům nesdělil.

Praha - Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček odešel z Církve československé husitské k římským katolíkům, v neděli 2. září se nechal v biřmovat v Hostivici.

Do společenství římských katolíků mluvčího Hradu, známého ostrými výpady na adresu kritiků, uvedl osobní tajemník pražského arcibiskupa Dominika Duky Milan Badal. Ten je administrátorem římskokatolické farnosti v Hostivici. Pro Ovčáčka podle něj platily stejné podmínky přijetí jako u každého jiného. "Tři čtvrtě roku katechismus, zpověď a složení vyznání víry," uvedl Badal k dotazu Aktuálně.cz.

Důvody přestupu k jiné církvi mluvčí Hradu nerozvedl, odvětil pouze, že se jedná o jeho bytostně osobní věc. Možnosti přijetí svátosti jsou dvě - v soukromí nebo na mši. Hradní mluvčí zvolil tu druhou. "Přijal svátost biřmování při bohoslužbě v kostele svatého Jakuba v Hostivici," informoval server Christnet.

Badal má reputaci konzervativního duchovního, velmi blízkého arcibiskupovi Dukovi. Ten zase má v některých tématech, například v odporu k migraci, blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Na druhou stranu se s ním rozchází v pohledu na komunisty, bývalý politický vězeň Duka je ostře protikomunistický. A zatímco Duka kvůli zvažovanému zdanění církevních restitucí zvažuje, že se obrátí na Ústavní soud, Zeman zdanění náhrad podporuje. O zdanění se budou poslanci bavit na nynější schůzi sněmovny.

Nicméně když Duka kvůli dosažení 75 let musel odeslat papeži Františkovi rezignační dopis, napsal Zeman do Vatikánu také a přimlouval se za to, aby papež arcibiskupův mandát prodloužil, což se také stalo. V neobvyklém dopise prezident hovořil o Dukových morálních kvalitách.

S nádechem ironie komentoval Ovčáčkův přestup ke katolíkům husitský plzeňský biskup Filip Štojdl. "Velký den husitské církve. Římským katolíkům přeji hodně sil," poznamenal na Twitteru. A krátce krátce poté retweetoval výrok s citací Karla Čapka, že "kdo mění víru, neměl žádnou".

Jiří Ovčáček před lety studoval Arcibiskupské gymnázium v Praze. Nedokončil ho, podle svých slov přestoupil na jiné gymnázium poté, co jednoho dne dorazil do školy s vlasy obarvenými na zeleno a vyučujícím se to nelíbilo. Posléze pracoval jako redaktor komunistických Haló novin, Blesku a Práva.

Za éry Jiřího Paroubka, který se sám hlásí k Církvi československé husitské, pracoval jako zástupce ředitelky tiskového odboru úřadu vlády a jako šéf PR a marketingu sociálních demokratů.