Tragický let z Příbrami: V rakouských horách zahynuli čtyři Češi, informuje policie

Oběťmi sobotního leteckého neštěstí v Rakousku jsou s největší pravděpodobností Češi. V tiskové zprávě o tom v neděli informovala hornorakouská policie. Zároveň zdůraznila, že se totožnost čtyř mrtvých - dvou můžu a dvou žen, stále ještě ověřuje, a to i ve spolupráci s českými úřady. Státní zastupitelství ve Welsu nařídilo pitvu.

Jednomotorový stroj typu Rockwell Commander 112B podle serveru Aviation Safety Network startoval v Příbrami, mířil na chorvatskou Istrii a měl německou registraci. Podle Kronen Zeitung našli záchranáři trosky letadla kolem sobotních 13:30 nedaleko horské chaty na hoře Kasberg v hustě zasněžené oblasti. Web mimo jiné napsal, že krátce před zřícením letadlo v oblasti kličkovalo.

Podle hornorakouské policie se příslušné úřady pokusí jeho trosky z hory Kasberg, která se nachází jihozápadně od Lince, vyzvednout v pondělí.

Manažerka příbramského letiště, z něhož letadlo vzlétlo, nechtěla dnes havárii komentovat. "Mohu pouze potvrdit, že plně kooperujeme s Policií ČR, s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a především s rakouským vyšetřovatelem," uvedla Lieblová ve zprávě zaslané ČTK.

Letecký expert Christian Klopf, kterého oslovil list Oberösterreichische Nachrichten, uvedl, že podle něj byl typ letadla "nevhodný, aby v těchto povětrnostních podmínkách přelétal Alpy". "Tento stroj je jen částečně vhodný pro let bez přístrojů, pilot tak nemůže letět nad mraky a musel letět jen podle toho, co viděl," řekl Klopf a dodal, že to za daného počasí bylo "extrémně obtížné".

"Sněžilo, foukal silný vítr a byly turbulence," dodal odborník, podle kterého je při tomto počasí vhodnější letět přes Rakousko na jih o něco východnější trasou. Klopf také uvedl, že je možné, že pilot vletěl do jiného horského údolí, než původně chtěl, kvůli špatné viditelnosti už se ale nedokázal otočit.