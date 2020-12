Vláda s opravou nařízení zakázala i prodej kávy s sebou. Není to omyl, říká Blatný

Vláda ve svém opraveném nařízení ohledně prodeje nápojů z restaurací a jejich výdejových okének zakázala i prodej nealkoholických nápojů, tedy například kávy nebo čaje s sebou. Veškeré nápoje si tak musí zákazník vypít přímo v provozovně, kde si je zakoupil. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že cílem je to, aby se lidé neprocházeli po ulicích či vánočních trzích s kelímky.

"Není to omyl. Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a jídlem," řekl Blatný. Zdůvodnil to tím, že restaurace takto prodávaly nápoje, které by se jinak prodávaly ve stáncích například na vánočních trzích. Konzumace občerstvení na trzích je ale zakázána. Opatření se podle ministra nevztahuje na prodej přes okénko do auta.

Ministr již dříve uvedl, že cílem opatření bylo omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti. Vláda ve čtvrtek ale nejprve omylem zakázala provozovnám stravovacích služeb veškerý prodej rozlévaných a na místě připravovaných nápojů k okamžité konzumaci.

Podle ministerstva vnitra šlo ale o "tiskovou chybu", kterou napravilo. Na webu kabinetu se následně objevila odlišná verze usnesení, která doplnila další část věty u příslušného zákazu. Ten má platit v případě "prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory, např. výdejové okénko". Jen přes okénka mohou podle aktuálních pravidel restaurace prodávat od 20:00 do 5:59.

Kritizované usnesení do čtvrtka zakazovalo "prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory". Čtvrteční opravená verze usnesení vlády hovoří o rozlévaných nebo na místě připravovaných nápojích k okamžité konzumaci a nespecifikuje, že by se mělo jednat pouze o alkoholické nápoje.

Někteří právníci způsob opravy původní vyhlášky už ve čtvrtek kritizovali, podle ministerstva vnitra je ale opravená verze správná.

Sporný bod v usneseních vlády původní znění ze 7. prosince: "Zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko)"

"Zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko)" nové znění z 10. prosince: "Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci"

"Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci" opravené znění z 10. prosince: "Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko)" Zdroj: Vláda ČR

