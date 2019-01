Olovo zabíjí miliony ptáků, myslivci se jeho zákazu brání. Nepodporuje ho ani Brabec

Myslivci, střelci a rybáři se obávají, že jim Evropská unie zakáže používat olověné střely a takzvaná olůvka, která se používají při rybaření. Studie Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) jí takový postup doporučuje kvůli tomu, že na problémy způsobené pozřením olova ročně umře jeden až dva miliony ptáků. Zákaz olova by uvítali i čeští ornitologové.

Zástupci mysliveckých, rybářských a střeleckých svazů ve čtvrtek zaslali výzvu vysokým politickým představitelům, ve kterých je žádají, aby se pokusili případnému zákazu olova zabránit. Že se o něco takového bude unie snažit, ale zatím není jisté. Evropská komise další postup teprve zvažuje, rizika pro životní prostředí jsou ale podle ní dostatečná, aby se o omezení mohlo mluvit.

Na stranu zájmových svazů se postavil i ministr pro životní prostředí Richard Brabec (ANO). "Česko nepodporuje plošný zákaz používání olova podobně jako ostatní členské státy, se kterými jsme o problematice neoficiálně hovořili. Olovo je pro životní prostředí škodlivé a je určitě potřeba hledat možnosti, jak jeho vnos do prostředí postupně omezovat, což se reálně děje. Ale vždy je potřeba zvážit, zda případné náhražky za olovo nebudou mít ještě závažnější dopady do našeho životního prostředí," řekl Aktuálně.cz ministr.

Ornitologové však nesouhlasí. V Česku sice neexistuje žádný výzkum, který by se zabýval počtem uhynulých ptáků kvůli olovu, ale data ze světa jsou podle nich přesvědčivá. "Vycházíme z mezinárodně publikovaných údajů a nemáme nejmenší důvod se domnívat, že olovo funguje jinak v Německu nebo Dánsku než o pár kilometrů vedle v Česku," řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Zastánci olověných střel však argumentují tím, že neexistuje jejich adekvátní náhrada. Lehčí materiály podle nich ztrácí při větších vzdálenostech rychlost, na což by v případě myslivců opět doplatila zvěř. "Dochází pak k menší ranivosti. Zvěř by potom trpěla místo toho, aby zůstala - jak říkají myslivci - ležet v ohni. A trýznivým způsobem by umírala," prohlásil Pavel Černý, prezident Ligy Libe, která bojuje proti "nesmyslným zákazům legálních obranných prostředků". Upozorňuje zároveň, že jiné materiály nejsou ani tak přesné.

Dánská zkušenost

Že olovo není nenahraditelné, však dokazuje dánská zkušenost. V zemi již v roce 1996 olovo ve střelách zakázali a přešli na jiné materiály. "To je stejný argument, jako že ve Velké Británii nesmí lidé nosit soukromé palné zbraně a nesmí tam nosit ani nůž v kapse a že si tam na to lidé také celkem zvykli," odmítl zahraniční zkušenost Černý.

Ornitolog Vermouzek připomíná, že olovo se před lety zakázalo již v jiných oblastech tak, aby člověk s jedovatou látkou nepřišel do styku. "Olovo je kvůli tomu, že je toxické, zakázáno v benzinu či v nátěrových hmotách, takže je naprosto logické, aby bylo zakázáno i ve střelivu," míní.

Lidé měli olověná potrubí a také žili

Černý však argumentuje, že více zvířecích životů mají na svědomí jiné lidské aktivity než olověné náboje. "Mnohem více ptáků umírá vlivem ohňostrojů, hnojiv nebo špatné zemědělské strategie. A když si logicky řeknete, že lidé se dožívali 90 let a měli přitom olověné vodovodní potrubí, tak je to snad argument, který každý pochopí," dodal Černý.

Momentálně se v Česku nesmí používat olověné náboje k lovu vodního ptactva na mokřadech. Podle ornitologa Vermouzka je ale zákon jen těžko vymahatelný. "Pokud je povoleno mít u sebe olověné náboje, tak každý myslivec má v tašce tři, čtyři bezolověné náboje a střílí, čím chce. Nikdo mu nedokáže, který náboj vystřelil," řekl Vermouzka.