Ohrožená krypta parašutistů má nového majitele. Podzemí kostela sv. Cyrila a Metoděje patří armádě

Pietní místo smrti sedmi parašutistů, kteří se před 75 lety podíleli na likvidaci jednoho z nejmocnějších mužů nacistické říše Reinharda Heydricha, má od čtvrtka nového majitele. Spory pražského magistrátu, Vojenského historického ústavu (VHÚ) a české pravoslavné církve ukončilo nové rozhodnutí magistrátních úředníků. Kryptu v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje definitivně přebírají do správy vojenští historici. Do Památníku hrdinů heydrichiády zavítalo jen loni 50 000 platících návštěvníků. Patří k nejnavštěvovanějším historickým objektům v Česku.

Praha - Pražský kostel sv. Cyrila a Metoděje, v jehož podzemí se krypta parašutistů nachází, má dlouhodobě v pronájmu česká pravoslavná církev.

Její pokusy získat vliv na provoz samotného Památníku hrdinů heydrichiády nabraly loni velmi emotivní podobu.

Tehdejší tajemník arcibiskupa pravoslavné církve Ondřej Chrást předal loni v červenci okamžitou výpověď všem odborným lektorům a průvodcům ve známém objektu.

Vyhazovu navíc předcházely i výhrůžky a slovní urážky.

"Tak to je katastrofa. Všichni vyhození lidé byli pro nás zárukou vysoké kvality expozice v památníku, na jehož vybudování jsme se i zápůjčkou vzácných sbírkových předmětů podíleli. Bojím se o osud památníku, do jehož vybudování jsme my i pražský magistrát investovali desítky milionů korun," prohlásil loni ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

Vedoucí magistrátního výboru pro kulturu a památkovou péči Eliška Kaplická Fuchsová k tomu dodala: "Dělá to na mě dojem, že ten spor není o ničem jiném než o penězích. Je ale nepřijatelné, aby se vydělávalo na smrti hrdinů, jakých má naše historie málo."

Mluvili více rusky než česky

Magistrát proto už loni zahájil intenzivní jednání, jak situaci na známém historickém místě dostat co nejrychleji do normálu.

"Představitelé pravoslavné církve již nedlouho po té skandální výpovědi a pokusu zmocnit se krypty obrátili. Až do té doby jsme navíc jednali s lidmi, kteří mluvili více rusky než česky," naznačuje jeden z vyjednavačů magistrátu, který si nepřeje být jmenován.

"Tohle nemůžu komentovat. Faktem ale zůstává, že po medializaci sporu nebyl při domluvě, že si my jako VHÚ převezmeme správu krypty a pravoslavná církev bude dál působit v kostele, najednou v ničem problém," vysvětluje šéf Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

"Zčistajasna jsme jednali s úplně jinými a vstřícnými lidmi z pravoslavné církve. Navíc i majitel kostela - pražský magistrát - měl zájem na tom, abychom se slušně dohodli," dodává Knížek.

Ředitelovou podmínkou navíc bylo, aby vstup do Památníku hrdinům heydrichiády byl pod správou VHÚ zdarma a mohli v něm dál pracovat lidé, jimž dala církev výpověď.

Nová smlouva mezi pražským magistrátem, VHÚ a pravoslavnou církví předává správu krypty plně do rukou vojenských historiků. Platí až do roku 2037.

"Za celou tou nechutnou aférou stál zřejmě zájem o finanční zisk," připouští nakonec přece jen Knížek.

Tvrdí to i Eliška Kaplická Fuchsová.

A připojuje se i staronový ředitel památníku Petr Hampl, který je od čtvrtka formálně zaměstnancem VHÚ. "Existence památníku byla kvůli touze po ziscích ze vstupného vážně ohrožena. Tohle nebezpečí už ale naštěstí pominulo. S novým správcem kostela, otcem Václavem Ježkem z pravoslavné církve, je navíc bezproblémová spolupráce," tvrdí Hampl.

Památník hrdinům heydrichiády se tak podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) stává pod správou Vojenského historického ústavu definitivně důstojným pietním místem českého národa.

"Děkuji za dohodu magistrátu, pravoslavné církvi i VHÚ. Pomůže tomu, aby tohle jedno z našich nejpietnějších míst bylo pro lidi otevřené a současně živé. Chováme se ke svým dějinám často velmi sebemrskačsky, ale tato skupina mladých vojáků - parašutistů - dokázala zlikvidovat jednoho z nejmocnějších mužů nacistické říše. Což není dodnes doceněno," řekl Aktuálně.cz Stropnický.

Rozhodnutí podporují i příbuzní zemřelých parašutistů.

Podle Dagmar Raupachové, příbuzné parašutisty Jana Kubiše, který v kostele v roce 1942 zahynul, by se o klíčové památky české historie měl starat stát. "To, jak jednání dopadlo, je dobrou a k památce parašutistů i citlivou volbou," míní Raupachová.

"Jde nám o společný cíl. Dnes tak jako dříve chceme jako pravoslavná církev spolupracovat s vojáky a já jen doufám, že to přitáhne ještě víc lidí," říká smířlivě Václav Ježek, pravoslavný správce kostela sv Cyrila a Metoděje.

Krypta i kostel se dočkají obnovy

Jednu z nejpůsobivějších expozic protinacistického odboje čeká podle ředitele VHÚ Aleše Knížka taky obnova.

Návštěvníky při vstupu do krypty pohltí s pomoci nejmodernější audiovizuální techniky příběh sedmi parašutistů, kteří se podíleli na likvidaci Reinharda Heydricha.

Podle Knížka bude v jejím rámci možné využít i fragmenty z nového britského velkofilmu Anthropoid.

Přibudou speciální přednáškové programy pro základní a střední školy a zlepší se i osvětlení krypty, v níž se parašutisté ukrývali a svedli s nacisty poslední boj.

"Kryptu obohatíme o nové exponáty a poznatky o atentátu na Heydricha, které jsme od roku 2008, kdy byla krypta nově zařizována, získali. A zvažujeme i zpřístupnění kostela, na jehož empoře parašutisté rovněž bojovali. Ale za přesně stanovených podmínek a po domluvě s církví," plánuje ředitel VHÚ Aleš Knížek.

Rád by se taky podle svých slov dohodl s pražským magistrátem, jemuž celý objekt kostela patří, na celkové rekonstrukci kostela Cyrila a Metoděje.

Ta by ale podle Knížka neměla v žádném případě porušit autenticitu míst dramatických události z 18. června 1942, kdy úkryt sedmi parašutistů dobývalo 700 nacistických vojáků.

