Chápu, žes mě střelil, soudruhu. Když "chcimírové" prchali za hranice opačným směrem

Novinář a badatel Jaroslav Mareš už mnoho let hledá zapomenuté a utajené příběhy, které měly zůstat navždy uzavřené v archivech. Některé z nich se do střežených archivů dostaly kvůli tomu, že by kvůli jejich zveřejnění měl někdo pořádnou ostudu. Tato epizoda podcastu Odtajněno má název Neprojdou… pardon, projdou.

Podcast Odtajněno: Největší průšvihy našich dějin poslouchejte na všech svých oblíbených aplikacích, na Spotify a Apple podcastech. Celá verze je dostupná na Herohero.

V jedné z rozhlasových scének lidového baviče Jardy Štercla před několika desítkami let zazněla hláška: To jsou rozumný zajíci, ti po sobě nechají i střílet. Šterclův vtip se ale odehrál i ve skutečnosti. Nešlo však o zajíce, ale o takzvanou pokrokovou mládež, která po sobě dobrovolně nechala střílet na našich hranicích. Zní to šíleně a šílené to je. A ještě šílenější je, že se naši pohraničníci tehdy stali největšími převaděči v historii.

Je horké léto roku 1951, dva roky po vzniku východního a západního Německa. Napětí mezi východem a západem roste. Mezi německými státy vyrostla neprodyšná vnitřní hranice a ve východním Berlíně pořádá NDR festival mládeže. Obrovská akce má heslo Za mír a přátelství - proti atomovým zbraním. Na festival chce přijet i komunistická mládež ze západu. Jenže - jak projít k soudruhům, když soudruzi postavili zátarasy?

A tak to zkusí nejprve přes Československo. I zde je však hranice obšancovaná pohraniční stráží. Ale mladí němečtí soudruzi dostanou echo, že jim přechod z Bavorska na české území bude umožněn. A tak se nahrnou do oblasti v okolí Železné Rudy.

Jenže socialistický pohraničník není na tuto situaci vycvičen. Jakmile se něco hne, odjišťuje samopal a křičí, ať se to přestane hýbat. Pokud se to přesto pohne, střílí. Pokud se pohne uvědomělý mládežník, mířící na festival v NDR, schytá dávku úplně stejně jako nepřátelský agent. Jenže to uvědomělý mládežník netuší…

První část podcastu si můžete přehrát pomocí odkazu pod tímto textem. Další zajímavosti tohoto případu a jeho rozuzlení naleznete na stránkách Herohero. Svým odběrem podpoříte naši tvorbu a dozvíte se další zajímavosti z dílny Jaroslava Mareše. Díky vám mohou vznikat epizody podcastu Odtajněno. Děkujeme.

Podcast Aktuálně.cz Odtajněno přibližuje okolnosti bizarních skandálů, afér a průšvihů, které se odehrály zejména v minulém století, ale zabrousí i do starší historie. Série novináře a badatele Jaroslava Mareše poutavě popisuje skandály tuzemských osobností, neznámá pozadí událostí či neuvěřitelné přešlapy tajných služeb. Autor rovněž provozuje web Badatelé.net.