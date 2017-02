Vnitro chce odebírat DNA i dětským násilníkům. Půjde o tři desítky případů ročně, tvrdí

před 15 minutami

Poslanci se zabývají novelou, která by umožnila odebírat a uchovávat DNA dětských násilníků mladších 15 let. Takový vzorek by policie mohla vést v databázi až 30 let. Úprava zákona o policii má pomoci kriminalistům ve vyšetřování. Poslanci mají však obavu, že příslušné paragrafy nestihnou schválit do voleb.

Praha - Minulý rok ubodal čtrnáctiletý Daniel o rok mladší spolužačku. Byl umístěn do ústavu s přísný dozorem a severočeští kriminalisté se shodují, že pustit mladíka na svobodu je příliš riskantní, protože je nebezpečný pro společnost. Nejedná se o jediný případ. Justice se každý rok zabývá desítkami kauz, v nichž figurují dětští násilníci.

Policisté v takových situací nemohou odebrat a uchovat vzorek DNA. To zákon umožňoval pouze v případě, že dítěti bylo uloženo ochranné léčení třeba za užívání drog či alkoholu.

Takzvaných dětských násilníků se však zákon netýkal. Ve sněmovním bezpečnostním výboru se proto objevila novela, která sběr vzorků DNA rozšiřuje i na děti pod 15 let, které spáchaly závažný trestný čin jako vraždu či znásilnění.

"Nemám s tím osobně problém, uvidíme, jaká bude diskuze ve sněmovně," řekl Aktuálně.cz poslanec Stanislav Huml (ČSSD) z bezpečnostního výboru.

Jeho lidovecký kolega Ivan Gabal (KDU-ČSL) považuje za důležité, aby se sněmovna tímto problémem zabývala. "Máme děti, které spáchají závažný trestný čin pod věkovou hranicí patnácti let. Když je možnost mít jejich DNA, mělo by se postavit k tomu čelem a schválit to," komentoval připravovanou novelu.

Odborníci však varují před tím, aby zákon nebyl napsán moc široce a nesbíralo se DNA zbytečně za každý prohřešek mladistvých. Do skupiny evidovaných by pak mohly spadat i děti, které nejsou pro společnost nebezpečné.

"Kdyby to bylo špatně napsáno, mohlo by se stát, že DNA budou sbírat všem. I lidem s ochrannou výchovou, která může být nařízena u nefunkčního rodinného prostředí," upozorňuje advokát Jan Obořil.

Desítky dětí ročně

Podle důvodové zprávy pro poslance se však uchování DNA bude týkat zhruba tří desítek dětí ročně. Přístup k vzorkům v Kriminalistické databázi profilů DNA by pak kvůli bezpečnosti mělo jen zhruba 30 speciálně proškolených policistů. Nemělo by tak dojít ke zneužití vzorků. Záznam profilu DNA by náctiletí mohli mít v databázi uchován až 30 let.

Samo ministerstvo vnitra, které novelu do výboru poslalo, přiznává, že zákon o policii zatím tuto problematiku neřeší uspokojivě. "Skutečnost, že osobu mladší 15 let nelze trestně stíhat a odsoudit, v žádné případě neznamená, že osoba není z pohledu kriminalistiky pachatelem trestné činnosti," řekla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Úpravou, která by povolila sbírat DNA dětským násilníkům, už ale nemusí současná koalice stihnou schválit. "Šance na schválení sice je. Záleží na množství připomínek na výborech," upozorňuje poslanec Huml. Zákony, které se nepředloží do sněmovny do konce března, mají malou šanci projít do konce volebního období.

autor: Jakub Zelenka