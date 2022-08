Po pondělních bouřkách čekají Česko tropické teploty, na víkend se opět ochladí

Od úterý do čtvrtka teploty v Česku opět přesáhnou tropickou třicítku, ve středu a ve čtvrtek se mohou vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Na víkend se ale ochladí. V pondělí odpoledne se v Česku s výjimkou západu Čech a východu Moravy a Slezska mohou objevit silné bouřky s přívalovými srážkami, případně i menšími kroupami. Na většině míst ale nezaprší, sucho tak bude dál pokračovat.

Teploty by třicítku mohly atakovat už v pondělí. Počasí ale ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu od západu. "Přinese místní přeháňky a bouřky, ojediněle i silné, doprovázené hlavně přívalovými srážkami," uvedli meteorologové. Objevit by se mohly na většině území Česka.

Večer budou bouřky slábnout, ale zejména v okolí Orlických hor, Králického Sněžníku a Jeseníků mohou pokračovat i v první polovině noci, informoval Český hydrometeorologický ústav.

Při bouřkách může napršet 20 až 40 milimetrů srážek, výjimečně mohou být úhrny i vyšší. Výstraha na silné bouřky platí od pondělního poledne do 21 hodin, v Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v částech Libereckého a Olomouckém kraje až do půlnoci.

Při lokálních přívalových deštích se mohou ojediněle rozvodnit malé toky, voda může zatopit podchody, podjezdy či sklepy. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky, upozornili meteorologové. Motoristé by v bouřce měli jezdit pomaleji a velmi opatrně.

I přes očekávané srážky budou ale pondělní bouřky podle meteorologů jen lokální. "Na většině míst bohužel vůbec nezaprší. Sucho bude tedy pokračovat i dál," uvedli Twitteru.

Zatím do odvolání proto platí varování před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů v severozápadní polovině Čech včetně Prahy, v Polabí a na jižní a střední Moravě. Meteorologové očekávají, že v dalších dnech budou kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí varování rozšiřovat i na další části republiky.

Podle předpovědi se silnější bouřky mohou v Česku objevit v pondělí a také v druhé polovině týdne. Teploty mohou opět přesáhnou tropickou třicítku, ve čtvrtek mají vyšplhat až ke 35 stupňů Celsia. Na víkend se ochladí.

Postupně se začne prosazovat oblast vyššího tlaku vzduchu, která přinese slunečné a velmi teplé počasí. V úterý a ve středu bude většinou jasno až polojasno. V úterý mají být teplotní maxima okolo 31 stupňů.

"Ve středu a ve čtvrtek na většině území budou teploty v odpoledních hodinách překračovat tropickou třicítku a na některých místech se vyšplhají až k 35 stupňům Celsia," popsali meteorologové.

Ve čtvrtek se ale začne od západu zatahovat, místy se už objeví přeháňky nebo bouřky. V pátek bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na východě i bouřkami.

Zatažená obloha bude zpočátku také o víkendu, ve většině Česka bude pršet. Postupně by ale mělo oblačnosti ubývat. "Teploty by se na konci pracovního týdne a o víkendu už měly pohybovat jen od 20 do 25 stupňů Celsia," dodali meteorologové.

